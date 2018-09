Estandarte. Martín Bravo en su regreso se convirtió en la pieza clave de un San Martín que arrancó derecho en la Superliga pero que probó la crueldad de las derrotas.

En cinco fechas, la montaña rusa de lo que será su temporada ya le mostró sus dos caras al Atlético San Martín. De ese prometedor trío de dos empates afuera y una victoria de local, pasó al dúo cruel y amargo de dos derrotas. De estar afuera del cuarteto de condenados al descenso, en apenas dos fechas pasó a estar adentro. Pero recién van 5 de las 25 fechas que decidirán su futuro en la Superliga de AFA y sacudiéndose de las heridas, en San Martín se impone el volver a empezar. Plantel hay, nombres existen y tal vez la confianza será el punto a trabajar por Walter Coyette y sus colaboradores. En su futuro inmediato, en apenas 14 días tendrá a mano dos equipos que están por encima suyo en la tabla de los promedios como Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield, que en la tabla de las condenas aparecen a 9 y a 11 puntos por encima del Verdinegro. Son rivales directos en su lucha por la permanencia y el objetivo en San Juan es recortarles puntos directos. Sabiendo que a tiro están Belgrano, a 2 puntos, más arriba Gimnasia a 6 y luego Newell"s a 9 unidades en los promedios.



Repasando lo que se le viene, la primera estación será este domingo en Concepción. Atlético Tucumán que atiende en todos los frentes, lo visitará entonado porque el Decano tucumano camina derecho en la Superliga, avanza en la Copa Argentina y tiene la Copa Libertadores encima. Atlético jugará hoy contra Gremio de Brasil y recién tendrá revancha el 2 de octubre, por lo que se supone no guardará piezas para visitar al Verdinegro. Pero tendrá desgaste encima y San Martín puede intentar aprovecharlo. A 9 puntos por encima en los promedios, con vencerlo sería recortar a 6 y ponerse a tiro. Claro, que en lo futbolístico el plantel de Coyette tendrá que reinventarse. Empezó su semana y terminará recién la previa el sábado, con el miércoles de doble turno. En los nombres, tras la caída en River, se esperan algunas novedades como opciones de más continuidad a jugadores que rindieron no hace demasiado como Matías Fissore o Gustavo Villaruel. San Martín está obligado a volver a empezar. Había comenzado con la hoja de ruta más que clara pero dos tropiezos no lo pueden sacar de esa senda. Después de Atlético, tendrá que visitar a Rosario Central en Arroyito y luego, recibirá en San Juan a Vélez, otro de los que pelea por la permanencia. Abajo, Patronato y Tigre parecen confundidos y eso ayuda pero la pelea mano a mano es Belgrano.

San Martín recibirá el domingo a las 13,15 a Atlético Tucumán en Concepción.

El Globo voló muy alto

Huracán goleó 3 a 0 a Banfield en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Superliga. Los goles del "Globo" fueron obra de Lucas Gamba, Carlos Auzqui y Andrés Roa. Así, el equipo de Gustavo Alfaro estira su invicto como local a ocho encuentros, mientras que el "Taladro" suma siete sin victorias en condición de visitante. El encuentro se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Pablo Echavarría. En la visita, erró un penal su capitán, Darío Cvitanich. Se trataba de algo inédito hasta anoche, pues nunca había marrado un penal con esa camiseta. Mientras que en el local falló un penal Andrés Chávez, que fue contenido por el arquero Mauricio Arboleda.