Un golpe duro. Atlético Alianza se quedó sin ascenso tras caer goleado ante Atlético Paraná por 3 a 0 en la final del Regional Amateur. El Lechuzo se quedó sin el ascenso al Federal A por sus propios errores. Cayó ante un rival que no mostró demasiado y que con un resultado exagerado, logró el ascenso que Santa Lucía tanto anhelaba.

No fue su tarde. Estuvo lejos de serlo. Alianza no comenzó bien el primer tiempo y lo pagó caro. Fue una sombra del equipo agresivo que dominó como quiso durante todo el torneo y que hace una semana atrás logró la heroica de meterse en la final. Es que Atlético Paraná lo complicó de entrada, prácticamente no notó la ausencia de Kevin Retamar, su pieza desequilibrante que emigró a Güemes para jugar la B Nacional. Entre las asociaciones de Ponce de León y Agustín García, lo complicó como quiso al Lechuzo. Alianza no lograba acomodarse en el campo de juego, fallaba en el mediocampo y la defensa pasaba zozobras. Así llegó Paraná a los 17, Alianza se salvó con lo justo: entre el palo, Villegas de la línea y Jairo con los puños lo salvaron. Pero Alianza no cruzaba la mitad de cancha. Jairo Díaz comenzaba a erigirse como figura pero claro, Paraná no aflojó su intensidad y a los 37 llegó el minuto fatal. Porque llegó una falta dudosa por la izquierda y Ponce de León metió el centro que conecto por el centro Stupitky. El 1 a 0 era justo pero fue peor al minuto siguiente, cuando por la derecha García encaró y le dejó toda la definición otra vez a Stupiski que no falló para poner el 2 a 0. Alianza se fue al entretiempo sin haber tenido ni una situación clara de gol.

En el complemento Pallaroni entendió que la falla estaba en el mediocampo y le dio cancha a Francisco Salinas y Emiliano González. El Pipi lo tuvo a los 5 con un remate de media distancia que mandaron al córner. Alianza mostró reacción, Terrero comenzó aparecer y mostró el orden que en el primer tiempo no tuvo pero aún así, fue intermitente, lejos de ser el equipo agresivo que lo llevó a estar en esta instancia. Lo tuvo Terrero y también Nico Manrique pero no hubo eficacia. Hasta que a los 34, Schvindt por la izquierda entró y remató dejando sin chances a Díaz y sepultando la última esperanza.

Cómo sigue

Alianza deberá resolver su futuro y entre los temas se encuentra la continuidad o no de Luis Pallaroni como DT. Por lo pronto deberá afrontar la Copa de Campeones y el Torneo Local. En tanto, el Federal A tiene previsto su inicio para fines de marzo con Desamparados y Peñarol incluidos.