Gran "refuerzo". Darío Benedetto se quedó afuera todo el semestre pasado y por eso su vuelta es fundamental para Boca pensando en ganar títulos.

El goleador de Boca, Darío Benedetto, estuvo en cancha y apenas aguantó algunos minutos durante el amistoso ante el DIM colombiano, en Estados Unidos, en el que Boca se impuso por 4-2. El delantero que venía de reponerse de una lesión ligamentaria de rodilla sintió un dolor en su pierna izquierda, fue reemplazado pese a que había saltado desde el banco de relevos y preservado.



El cuerpo técnico decidió que se volviera antes del término de la pretemporada y el atacante de 28 años ya pisó suelo argentino. Durante su arribo a Ezeiza, dialogó con la prensa.



Tras realizarse los estudios correspondientes, el cuerpo médico del elenco de la Ribera comunicó el tipo de lesión que presenta el delantero. "Tendinitis aquileana izquierda. Se indica reposo deportivo y tratamiento específico", describió el parte redactado por el Doctor Jorge Batista.



"No estoy preocupado para nada. Sí me preocupaba la rodilla, pero está 10 puntos. Estos son dolores musculares y me voy a sacar la duda con los estudios, pero no es nada grave", calmó a los hinchas xeneizes el Pipa.



Además, dijo que no habló con Fernando Gago (también retornó antes de tiempo por lesión) y no descartó que se haya desgarrado. En tanto, aclaró que su molestia es en la pierna izquierda, mientras que su lesión ligamentaria es en la pierna derecha.



"Volví antes porque iba a perder tiempo, me tenía que quedar cuatro días más sabiendo que el amistoso que quedaba no lo iba a jugar. No iba a arriesgar. Se decidió que volviera para hacerme los estudios", argumentó.



Más tarde, agregó: "Hice una pretemporada muy buena. Futbolísticamente había que seguir trabajando, era el segundo amistoso que jugábamos, pero físicamente me siento muy bien. En el partido sentí muy bien la rodilla. Hay que seguir trabajando y agarrando ritmo".



El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto disputaba anoche al cierre de la edición otro amistoso ante Colorado Rapids en Denver, antes de dar por culminada su preparación en suelo norteamericano.



Teniendo en cuenta lo próximo de los partidos "en serio" es que el xeneize anoche presentaba varios de los futbolistas que no empezarán como titulares en el equipo ideal del entrenador.







* MERCADO DE PASES

Andrada, en la mira para llegar al arco

Boca no da por cerrado el mercado de pases; pese a haberse reforzado con tres nombres nuevos el Xeneize sigue en busca de un arquero y parece que ha encontrado una solución.



Luego de haber sondeado a Gerónimo Rulli, Agustín Marchesín, Sergio Romero, Wilfredo Caballero y Nahuel Guzmán, Daniel Angelici declaró que su interés estaba en un portero de fútbol local.



"Vamos a averiguar cómo está la situación de (Esteban) Andrada (foto). Si no se vendió a Villarreal, haremos un intento", deslizó.



La idea parecía haberse derrumbado ya que Lanús tiene prácticamente cerrado el trato con el club español por el guardameta de 27 años a cambio de cinco millones de euros.



Sin embargo, en las últimas hora salió a flote una nueva posibilidad. Angelici esperará que se realice la transacción y una vez que el jugador firme con el Submarino Amarillo, apostará a sus buenas relaciones con sus colegas españoles para solicitar un préstamo.



> Estrenos



El miércoles 1 de agosto, Boca disputará los 32vos de final de la Copa Argentina frente a Alvarado de Mar del Plata y el miércoles 8 abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay en la Bombonera. Dos encuentros clave para arrancar de manera oficial el segundo semestre del año.