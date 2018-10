El español Rafael Nadal anunció hoy que no puede jugar en el Masters 1.000 de París por problemas abdominales, lo que provoca que el próximo lunes perderá el número 1 del mundo en beneficio del serbio Novak Djokovic desde el lunes próximo.

Nadal convocó a la prensa a pocos minutos del inicio de su duelo contra su compatriota Fernando Verdasco.

"Estos días me he sentido bien pero he comenzado a sentir unos dolores abdominales, sobre todo en el saque, y el médico me ha recomendado no jugar", dijo el mallorquín.