El español Rafael Nadal, número 5 del mundo, se consagró antenoche campeón del ATP 500 de Acapulco, en México, luego de vencer al británico Cameron Norrie (12) por 6-4, 6-4 en la final disputada por espacio de 54 minutos y 39 segundos.

Nadal, de 35 años, festejó su tercer título del año en igual cantidad de torneos disputados, tras coronarse en el ATP 250 de Melbourne y en el Abierto de Australia, lo que marcó el récord histórico de Grand Slam para un mismo jugador (21). El español llegó a 15 victorias consecutivas en el inicio de la temporada y se adjudicó el Abierto mexicano por cuarta vez en la historia para empatar a los máximos ganadores del torneo: el austríaco Thomas Muster y el español David Ferrer. Su consagración en Acapulco fue la número 91 de su trayectoria en singles.

Nadal se había consagrado en 2005, 2013 y 2020 en el certamen mexicano.

Nadal reconoció que le otorga más valor al título obtenido en la madrugada de ayer en Acapulco, que el primero que logró allí en 2005, cuando comenzaba su carrera y fue invitado al torneo con un wild card: "Son muchos años de carrera, entonces era algo nuevo; ahora se valora más que a los 18 años", dijo Nadal.

El ex número uno del mundo, además, dejó en claro que Acapulco es uno de los torneos que le "ha dejado huella" en su carrera, porque, más allá de los títulos, México siempre lo recibió de manera fantástica". "Confío en que la gente tenga un buen recuerdo de mí cuando no pueda volver y se acabe este sueño, porque Acapulco tendrá un buen lugar en mi recuerdo", remarcó.

Después, el tenista español en esa conferencia de prensa, fue consultado si se consideraba un ejemplo de deportista y Nadal manifestó: "Nadie es ejemplar en todos los sentidos. Todos cometemos errores. Lo importante es que no sean muy grandes y no repetirlos. Yo me considero un súper profesional, porque es algo muy importante de mi vida y de mi trabajo. He tenido mucho éxito y creo que seria muy desagradecido si tuviera una actitud negativa o rompería raquetas", comentó el campeón tras su gran victoria.