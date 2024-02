El ciclista colombiano Nairo Quintana, que está corriendo la Vuelta a Colombia con el Movistar Team, escuadra World Tour a la que se ha sumado luego de un año sin correr en el primer nivel, es sospechado de haber recibido un tratamiento del médico colombiano Fredy Alexander Gonsalez Torres, quien será juzgado el 2 de septiembre, por supuestamente "ayudar" a Nairo y su hermano Dayer, en oportunidad de correr los dos en el Arkea Samsic, escuadra francesa a la que se sumaron en 2020.

El hecho ocurrió para el Tour de 2020 y en su momento, Quintana dio unas declaraciones en las que se conoció su versión sobre la situación que obligó a las autoridades a investigar al médico, quien también es colombiano: "Me gustaría confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes. Hay que subrayar que no he sido objeto de ninguna acusación". Pero es que la investigación arrojó que en esta carrera, que pertenece a una de las tres grandes de la temporada, se encontró que había "posesión de una sustancia o método prohibido para su uso por un deportista sin justificación médica", es decir, que el Dr. González usó -con Nairo y Dayer- sin razón alguna una sustancia o método que no está permitido.

Como están las cosas se espera que la UCI lo suspenda.