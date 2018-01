Gonzalo Najar, el ciclista jujeño del Sindicato de Empleados Públicos y ganador de la Vuelta a San Juan, se presentó al mundo con un triunfo de calidad y altura gracias al factor sorpresa y marcando las grandes diferencias en la etapa reina

¿Qué significa para ti conseguir la Vuelta a San Juan?

Significa mucho ganar una Vuelta Internacional a San Juan, estoy orgulloso de ganar en mi país, ahora queda festejar este gran triunfo.

¿Crees que el factor sorpresa fue determinante en tu victoria?

Creo que fue uno de los puntos claves para poder quedarme con esta vuelta, el equipo planeó atacar desde lejos, con 3 entre los 15 primeros de la general, por suerte el día del Colorado me sentí bien e hice diferencia

¿En qué momento sentiste que habías ganado la carrera?

Ayer. Fue una etapa dura, hubo mucho viento y sabía que se podía complicar la general para mi pero el equipo hizo un trabajo fenomenal.

¿De dónde viene Gonzalo Najar?

Desde pequeño me gustó mucho el ciclismo. Vi por televisión corredores importantes, entre ellos a Sevilla. Eso me motivó mucho para ser ciclista. Este año me lo he tomado más en serio.

¿Te gustaría correr en Europa?

Seria muy bonito, pero ahora en este momento tengo la cabeza en esta vuelta, estoy disfrutando. Si en un futuro aparece una oferta se verá y analizará.

¿Qué carreras te gustaría correr?

Son muchas las que me gustarían, pero todavía no sé cuál es mejor para mi como escalador que soy. Una sería la Vuelta a España o el Giro.

¿Cómo lo vas a celebrar?

Lo vamos a celebrar brindando y comiendo un asado.

Fuente: Ciclismo a fondo