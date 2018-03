Volvió. El "piquetero" Nicolás Naranjo retornó a la victoria en la tarde de ayer. Eso le bastó a Daniel Juárez (Mardan) para quedarse con el liderato en la Vuelta del Este que exitosamente organizó el Caucete Pedal Club.

Siempre combativo. Siempre dando que hablar. Daniel Juárez el ciclista del continental Mardan-Puertas de Cuyo soportó una doble jornada atrapante y se coronó en la 1´ Vuelta del Este que finalizó ayer en Caucete. El chaqueño soportó la doble jornada que tuvo como protagonista al SEP en la contrarreloj individual por la mañana y a Nicolás Naranjo, el ganador de la etapa de la tarde, y se adueñó de su primera vuelta por etapas desde que reside en San Juan.



Para el oriundo de Las Breñas no fue fácil. Porque tras su victoria del sábado, en la mañana del domingo tuvo que defender a capa y espada su maillot de lider en una prueba que no es su mayor fuerte. La etapa contrarreloj individual desarrollada en San Martín fue toda para el SEP que metió 1-2-4. Ganó el actual campeón argentino Mauricio Muller (11m22s), segundo fue el subcampeón Emiliano Ibarra (a 5 segundos) y cuarto Juan Pablo Dotti (a 8). En esa crono, Juárez finalizó tercero a solo 7 segundos y con eso se mantuvo como líder.



Ya por la tarde en la etapa en línea, el chaqueño y todo Mardan sabían bien que debían estar atentos a los ataques, sobre todo del SEP que tenía en la general a Muller a solo tres segundos y a cuatro estaba Ibarra. La mejor estrategia para los naranjas era definir en embalaje masivo.



Fue toda una misión llegar a ese objetivo, porque de entrada en esta etapa que unió Caucete con 9 de Julio, se produjo un corte de ocho ciclistas entre los que se encontraba Josué Moyano (Pocito) el más cercano a Dani en la general. Estaban también Mauricio Quiroga, Juan Pablo Dotti, Emiliano Contreras, Gerardo Tivani, Mauricio Graziani, Kevin Castro y Leo Velárdez. Entre ellos tiraron pero no llegaron nunca a un acuerdo y finalmente el pelotón los neutralizó cuando giraban en el circuito final. Varios intentos del Dani Díaz del SEP o de Camilo Mendoza de Pocito, hicieron que Mardan dejara todo por su lider para que el final fuera sprintando. Y fue así. Porque en ese embalaje final ganó Nicolás Naranjo (AVF) pero quien terminó festejando fue el breñense, quien saldó su deuda pendiente: ganar su primer Vuelta en una provincia que ya siente como propia.

Juárez: "Era lo que me faltaba"



Emocionado por la enorme victoria que acababa de conseguir, Daniel Juárez expresó sus sensaciones: "Era algo que me faltaba ganar una vuelta de etapas acá en San Juan. Después de dos largos años en Mardan se me pudo dar algo importante. Ya me había dado un gusto en la Vuelta a San Juan ganando las metas y lo disfruté muchísimo, pero no era cuestión de conformarse y fui por más. Nada es imposible, para ganar hay que sufrir", dijo el oriundo de Las Breñas. Sobre cómo le dio pelea a los especialistas en la CRI que no era su fuerte, y soportar todos los ataques por la tarde, Juárez expresó: "Somos la estructura mas humilde de San Juan dentro de los continentales y poder darle pelea al mejor de Sudamérica como lo es hoy el SEP, a mi por lo menos me llena mucho de orgullo. Di pelea y aguanté", cerró el ganador.