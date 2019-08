El capo de la pista volvió al velódromo de Rawson con todo. Junto a Leandro Velárdez ganó el kilómetro en parejas y luego se impuso en las 100 vueltas puntuables y la general.

En una demostración de sus cualidades para la pista, Nicolás Naranjo se impuso en la reunión de pista organizada ayer por el Club Sergio "Payaso" Valdez, en el velódromo "Héroes de Malvinas" de la Municipalidad de Rawson. El "Cabezón", líder del equipo de la Agrupación Virgen de Fátima coronó su victoria imponiéndose en dos de las tres pruebas que conformaron el programa. Junto a Leandro Velárdez se quedó con el kilómetro en parejas, novedosa vuelta de tuerca que se le dio a la competencia más dura que tiene el ciclismo del piñón fijo, y luego se quedó con las 100 vueltas a los puntos superando por dos unidades al joven Leonardo Rodríguez (Municipalidad de Rawson).

Por el superclásico la próxima fecha se disputará el sábado

Luego de tres semanas volvió la actividad de la pista al velódromo "Héroes de Malvinas" y lo hizo de manera exitosa porque hubo 32 corredores en competencia y, también, porque la participación de los equipos de Virgen de Fátima y Puertas de Cuyo-Mardan, elevaron el nivel competitivo. Sin hombres del SEP-San Juan, con algunos de la Municipalidad de Pocito y el elenco completo de la Municipalidad de Rawson se armó un combo atractivo que mantuvo en vilo la atención de la gente que asistió a la convocatoria en el óvalo rawsino.

A las 100 vueltas a los puntos se arribó con 14 ciclistas separados por un punto en la clasificación general. Facundo Cattapan, Leonardo Rodríguez, Leandro Velárdez y Nicolás Naranjo tenían 3 unidades. Laureano Rosas, Mauro Richeze, Kevin Castro, Diego Tivani, Duilio Ramos y Cristian Romero sumaban 2,5. Emiliano Ibarra, Adrián Richeze, Víctor Arroyo y Gerardo Tivani con 2.

La posibilidad del puntaje doble en el quintó y décimo embalaje otorgó a quienes peleaban por la general la opción de aplicar diferentes tácticas. Naranjo eligió no atacar de entrada para jugar sus fichas al premio doble. Fue tercero en el tercer y cuarto embalaje y ganó el quinto, que al repartir 10 unidades, lo ubicó al frente de la carrera. Mientras Rawson abría el abanico atacando con distintos hombres y no llegaba a inquietar al líder, aprovechó Arroyo (Shania) que se ubicó segundo y llegó al último sprint a 5 puntos de Naranjo. Como los locales desaprovecharon los embalajes octavo y noveno a Naranjo le alcanzaba con entrar tercero en el último embalaje para asegurar su victoria. Y como esto ocurrió, aún sumando 10 unidades, nada pudo hacer Leonardo Rodríguez para desbancarlo. Volvió Naranjo y lo hizo a su manera: ganando.



Sentimientos encontrados

Nico espera una señal

Muy contento festejó Nicolás Naranjo su triunfo con los compañeros de su equipo. El amo y señor de la pista local les agradeció el apoyo.

El rumor ayer en el velódromo era que a Nicolás Naranjo como ocurrió con su compañero en el equipo de la Agrupación Virgen de Fátima, Nicolás Tivani, lo convocarían para participar del Campeonato Sudamericano de Pista que se desarrollará dentro de dos semanas en Bolivia. El ganador de la fecha de ayer contó que antes de empezar, cuando lo saludó Ernesto Fernández técnico de Puertas de Cuyo-Mardan, le dijo: "Cabezón vos no tenías que estar en Buenos Aires".

Ocurre que la preselección en la que están el ya citado Tivani, Rubén Ramos, Maribel Aguirre y el juvenil Santiago Sánchez iniciará hoy un periodo de preparación para la cita sudcontinental.

Dirigentes más allegados a las esferas nacionales comentaron en el círculo íntimo que "lo bajaron anoche". Lo cierto es que algo dolido por la indiferencia de los cuerpos técnicos nacionales, Naranjo comentó que si lo llaman iría. "Me encantaría, no se porque no me dan la chance. Por mi parte seguiré trabajando para encarar mis objetivos anuales con la mejor preparación posible".

Nicolás que por lo hecho en los últimos años se ganó el apodo de "rey de la pista" explicó que una de sus metas es la Vuelta al Valle. "El año pasado se me escapó por muy poco y estoy entrenando para ir a ganarla. Creo que debo tener mi revancha", afirmó sobre la prueba rionegrina.