Picante. Se dio el encuentro entre "pocitanos" y "merengues". El Mirasol fue eficaz y pegó en el momento justo para poder cantar victoria.

En el mismo escenario, con las mismas sensaciones pero con otra camiseta. Gonzalo Narváez volvió a coronarse en un certamen sanjuanino, esta vez abrió el camino a la victoria de Atenas de Pocito, que tras vencer a Colón se consagró campeón del Torneo de Verano. Pero el "Negro" ya había hecho lo mismo en julio último, cuando con Desamparados venció a Alianza y gritó campeón del Torneo de Invierno. El delantero surgido en San Martín no encontró lugar en el plantel de Sportivo para el Federal A y decidió emigrar. Fue allí que Atenas le abrió las puertas y él, no defraudó: "Estoy feliz, muy emocionado porque laburamos mucho para esto. Soy un agradecido a Atenas que me permitió venir acá cuando me dejaron afuera en Desamparados donde había dejado todo. Esto es para toda la gente que confió en mí".



Otro que se mostró emocionado fue el mentor, Luis Pallaroni: "Este grupo se levantó dos veces de finales ante Peñarol, pero sabíamos que debíamos seguir dando pelea, lo hicimos y acá están los resultados". Atenas fue el equipo más regular del torneo, llegó a hilvanar diez victorias consecutivas que le permitieron asegurarse la clasificación con varias fechas de anticipación.