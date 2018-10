Firme. Scaloni dio sus razones en la lista de Argentina.

Las bajas de Franco Armani y Cristian Pavón, ambos lesionados, generaron polémica alrededor de la Selección. Por eso, Lionel Scaloni remarcó la importancia de estar en buena condición física y fue claro respecto a la decisión de desafectarlos: "No queremos jugadores que no estén al 100%. No queremos que vengan en dificultad de condiciones".



El entrenador interino también habló de cómo se sintió con el plantel y sus ganas de estar. "A los jugadores les agradecí la predisposición de estar en la Selección. Estoy muy cómodo y agradecido", explicó Scaloni. Vale recordar que luego de hacerse estudios, se confirmó que el arquero de River tiene una distensión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Y Pavón, por su parte, presenta un dolor isquiotibial en la misma pierna.



Hay muchos chicos que son nuevos (en la Selección) y lo más importante es que ellos sepan cómo afrontar los partidos con Irak y Brasil de la mejor manera", agregó sobre su rol el técnico interino de Argentina.