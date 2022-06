Newell's Old Boys alcanzó la punta en soledad del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer hoy de visitante a Estudiantes de La Plata por 2 a 0 en partido de la quinta fecha. Los goles de la "Lepra", con una gran campaña de cuatro triunfos y un empate, fueron anotados por Ramiro Sordo y Juan Garro, los dos en el complemento. Tiene 13 unidades y le sacó dos al ahora escolta, Gimnasia y Esgrima La Plata.



El "Pincha" perdió como local después de 11 partidos, sumó su segunda caída consecutiva y rompió una serie de 14 encuentros sin convertir al menos un gol.



Estudiantes tuvo la iniciativa en la primera mitad pero careció de ideas y profundidad en los metros finales para preocupar a Macagno. Newell’s, por su parte, se refugió bien atrás con una línea de tres-cinco y cerró con acierto los espacios, pero no pudo sacar nunca una contra bien armada. El elenco de Ricardo Zielinski tampoco pudo hacerse fuerte en el juego aéreo, donde Lema se impuso en casi todas las pelotas que cayeron en el área.



El local tuvo un cabezazo desviado de Boselli y en una de las pocas que se impuso por arriba, Noguera la bajó, se molestaron Rogel con Díaz y Fernández la sacó sobre la línea. El elenco de Javier Sanguinetti solo inquietó una vez, en una pelota que peleó García y que Sordo remató muy desviado. En el primer tiempo no faltó la polémica: fue a los 21, con un manotazo de Lema a la altura del cuello de Boselli que Baliño no interpretó como falta y el VAR revalidó su decisión inicial.



Las características del inicio del complemento fueron similares, pero a los 11m Newell’s lo encontró mal parado al local, se escapó González por derecha, García se llevó las marcas y Sordo, solo, definió con gran calidad abriendo el pie derecho para dejar sin chances a Andújar y poner el 1 a 0. A los 26m, y en otro contragolpe, Garro quedó mano a mano con el arquero y con un remate cruzado amplió la diferencia. En el final Estudiantes buscó descontar y con más ímpetu que claridad tuvo varias chances. Díaz dos veces lo tuvo y Macagno le sacó un zurdazo a Zapiola y un cabezazo a Boselli.



En la próxima fecha, la sexta, Estudiantes visitará a Arsenal de Sarandí (lunes 4 desde las 17) y Newell's recibirá a Patronato de Paraná (el mismo día pero a partir de las 19).



Antes, el jueves a las 21.30, el "Pincha" jugará contra Fortaleza en Brasil por la ida de octavos de la Copa Libertadores. Y un día antes Newell's enfrentará a Aldosivi por la Copa Argentina.

(Fuente: Télam)