Neymar fue noticia en todo el mundo por sus declaraciones asegurando que seguirá en el PSG la próxima temporada, pero no sólo dijo eso. También habló de la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid para fichar por la Juventus, algo que para Neymar es positivo. "La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus conmocionará al fútbol italiano. Volverá a ser el fútbol italiano que vi de niño", dijo Neymar, según recoge "L"Equipe".



Además de mostrarse contento con la decisión de Cristiano, Neymar le deseó lo mejor en su nueva aventura. "Cristiano es un gran jugador, una leyenda del fútbol, un genio. Debe ser respetado y estoy contento con su decisión. Debe haber sido una elección difícil para él. Le deseo buena suerte, excepto contra el PSG", dijo Neymar.



Con esas palabras, Neymar no dudó en elogiar la decisión que un futbolista de la categoría de Cristiano Ronaldo pueda tomar. Cuando le preguntaron a Neymar si quisiera ir al Real Madrid para reemplazar al atacante portugués de 33 años, dijo que iba a seguir en el PSG. "Tengo contrato con el club. Fui allí por un desafío y por buscar cosas nuevas. Sigo teniendo en la mente la misma búsqueda de objetivos, no cambió nada en mi cabeza".