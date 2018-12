El regalón. Naranjo es el ídolo para sus vecinos.

Es el vecino más famoso. Decir Nicolás Naranjo es decir La Bebida, y viceversa. Por eso el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima no quiso perder el protagonismo y le regaló a sus vecinos el triunfo de la última etapa. "Estoy muy contento por llevarme la etapa, teníamos que hacer una buena diferencia para quedarnos con la general, lo intentamos pero el SEP tiene un equipo muy fuerte y pudo sostener bien a su líder", contó el ganador del parcial quien finalizó cuarto en la general. "Siempre es especial ganar en La Bebida, este triunfo es para la gente que me vio crecer arriba de la bici y también para la familia de Juan Tejada un amigo que ya no está entre nosotros", expresó el ciclista "piquetero".