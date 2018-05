Estuvo en San Juan. Nicolás Kicker fue el singlista que abrió la serie con Chile por la Copa Davis. Perdió con el chileno Jarry en el "Cantoni".

El tenista argentino Nicolás Kicker (84 del ranking mundial) que integró y jugó un partido en el equipo argentino que venció a Chile 3-2 en el match final del Grupo Americano de la Copa Davis el pasado mes en el estadio Aldo Cantoni, fue declarado "culpable" de arreglo de partidos por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU).



Según explica el informe de la UTI, se reunieron suficientes pruebas en dos torneos. Los partidos cuestionados son los que Kicker perdió contra el surcoreano Duckhee Lee (por ese entonces 278 del ranking) por 6-1 y 6-2 en Padova, y frente al ecuatoriano Giovanni Lapentti (215) 2-6, 6-2 y 7-5 en Barranquilla, ambos en primera ronda.



En el detalle también anuncian que Kicker no habría colaborado en el proceso de investigación tras haber sido indagado en un par de oportunidades y, también, de no haber denunciado oportunamente que fue contactado por gestores de estos movimientos corruptos.



Es por ello que mientras prosiga la investigación y salga la sanción (se especula que por lo menos será de 2 años), el actual número 84 del ránking ATP, de 25 años, fue apartado del circuito: no se le otorgarán las credenciales para ingresar o competir en cualquier evento profesional de tenis.



De esta manera, Kicker se suma a una lista no grata en la que se encuentran otros tenistas como el rumano Alexandru-Daniel Carpen, quien reconoció que intentó arreglar un partido en octubre de 2013 y fue sancionado de por vida. Algo que también ocurrió con el austríaco Daniel Koellerer (55 del mundo en 2009 y quien fuera uno de los rivales derrotados por Juan Martín Del Potro en camino a ganar el Us Open de aquel año), quien fue suspendido de por vida, entre otros motivos, por arreglo de partidos en 2011.



>> Quedan seis para Roland Garros

Solo media docena de tenistas argentinos jugarán, desde el lunes, en Roland Garros. Tras conocerse la suspensión provisional de Nicolás Kicker, se conoció con quienes abrirán su participación, por lo que un trío se medirá con tres franceses: Juan Martín Del Potro (6to del ranking ATP) ante Nicolas Mahut (116); Diego Schwartzman (12) con Calvin Hemery (127); Leonardo Mayer (43) frente Julien Benneteau (62).



Federico Delbonis (66), por su parte, irá con un rival surgido de la clasificación. Guido Pella (81) tendrá como adversario al 48 del mundo, el portugués, Joao Sousa. Horacio Zeballos (101) se las verá con el japonés Yuichi Sugita (47). Por su parte, el máximo favorito Rafael Nadal (número 1 del mundo) jugará con el ruso Alexander Dolgopolov (54). En tanto que el serbio Novak Djokovic jugará contra un adversario proveniente de la qualy.