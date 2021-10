MOMENTO CUMBRE. Tivani batió en el mano a mano del final a un experimentado y laureado ciclista de montaña, el entrerriano Catriel Soto. El pocitano acaparó todos los elogios en La Cumbre.

Si algo le faltaba a la campaña deportiva de Nicolás Tivani, era ganar la carrera más importante que tiene el ciclismo de montaña argentino: el Desafío al Río Pinto. El pocitano, que se integró al equipo Trek que llevaba como crédito al santacruceño Facundo Pérez Costa, quien cuando observó que la competencia se definiría en un embalaje y que sus chances contra el entrerriano Catriel Soto, le dio la venia a su amigo y fue Nicolás Tivani, que en eso de embalar ha demostrado sus dotes en las rutas argentinas y europeas, no le dio chances al corredor nacido en Colón.

"No esperaba esta victoria, fue realmente una experiencia muy linda", confió Tivani a DIARIO DE CUYO. Según contó el vigente bicampeón de ruta sanjuanino, fue Soto quien impuso condiciones desde la partida. "Apretó el ritmo de entrada y cuando se cumplían unos 15 kilómetros, se nos fue en una bajada. Yo lo alcancé al final de la subida al Mirador, que tiene siete kilómetros. Después nos alcanzó Calvimonte (Carlos, catamarqueño) y cuando quedaban unos cinco kilómetros nos alcanzaron Facundo (Pérez Costa), Efraín Tolosa y Matías Baudino. Allí ya la marca era tal que no se iba nadie yo guardé para embalar y cuando tuvimos que definir con mi compañero quien se jugaba para ganarla, me dijo que venía algo sentido y que le diera para adelante", contó Tivani que ha encarado con mucha determinación la pretemporada para la ruta, con la idea fija de hacer una buena Vuelta. "Hemos ido cuatro veces al Colorado y estoy haciendo un trabajo con una nutricionista", comentó.

El otro sanjuanino que participó entre los PRO fue Emiliano López Arruti que arribó en la posición 30 a 20m56s. Mirando la clasificación quien terminó octavo en la misma categoría y décimo en la clasificación general fue el bonaerense Matías Medici, triple campeón argentino de contrarreloj en ruta.

Inés y Florencia en el podio PRO

Inés Gutiérrez, ciclista emblema del mountain bike sanjuanino fue segunda, y su comprovinciana Florencia Delaporte, tercera, en la competencia reservada para las damas PRO. Inés que supo ganar esta competencia, entre todos los triunfos que cosechó en su campaña dentro de la actividad de las ruedas gordas cruzó la meta 1m58s después que la pampeana Yésica Andrés, ganadora de la prueba. Delaporte arribó a 2m52s.

Otras sanjuaninas ganadoras fueron: Carolina López, que lo hizo en la categoría B2 y Ana Carina Gregori (se impuso en C1). También en la categoría B2, subió al podio la sanjuanina Silvia Domínguez, tercera.