El ya exentrenador de Boca, Sebastián Battaglia, se acercó ayer por la mañana al predio de Ezeiza para despedirse del plantel que condujo hasta la noche del martes, el día previo a ser echado por el Consejo de Fútbol del club que maneja Juan Román Riquelme. Luego de estar con los players, el León destacó que "creo que Román es el que me dio la oportunidad para estar al frente del equipo, después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa y han habido diferentes opiniones en todo este ciclo, pero yo he sido siempre muy leal y agarrado a mis valores y mis pensamientos. Hay diferencias que a veces se marcan y yo siempre he tratado de marcarlas y seguir mis pensamientos".

Consultado sobre los motivos de su salida, puntualizó que "me convocaron a una estación de servicio y Bermúdez y Delgado me dijeron que se había tomado la decisión de cortar el vínculo. No pedí explicaciones ni tampoco me las brindaron. Sabemos que la Copa Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo y los procesos y los proyectos a veces son difícil de mantener y sostener en el tiempo. La Copa se ha convertido en una obsesión y estas son las reglas de juego".

Gareca negó un acercamiento

Ricardo Gareca sería el apuntando para tomar las riendas de forma definitiva del plantel. En ese sentido, el Tigre viajó ayer desde Perú hacia nuestro país. Antes de subir al avión y consultado sobre una posible conversación con la dirigencia de Boca destacó que "no tengo nada". Gareca, quien en la década del '80 fue jugador de Boca y pasó, junto a Oscar Ruggeri, a River, se encontraba en Perú tratando de acordar una nueva renovación de contrato para dirigir aquella selección.

Aunque en los últimos días solicitó "más tiempo" para una respuesta definitiva y por eso también planteó volver a la Argentina.