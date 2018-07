Entretenido. Federico Carrión, de Olimpia, intenta maniobrar ante la marca de Javier Amat, de Hispano, ante la mirada del resto. Partido movido en cancha de los Turcos, que ganaron y volvieron a la vanguardia de las posiciones.

Como supiera decir alguna vez Carlitos Tevez: "Volvió todo a la normalidad", Olimpia le ganó 4-2 anoche a Hispano y retomó la punta de las posiciones en el torneo Apertura del hockey sobre patines local. Los Turcos ganaron con goles de Jerónimo García (2), Federico Deguer y Agustín Domínguez. Descontaron Gabriel Pérez e Ignacio Lloveras.



Por otro lado, el SEC le ganó 5 a 2 a B´ Rivadavia, con goles de José Bueno (2), Matías Sillero, Santiago Serafini y Guillermo Babick. Descontaron Michael Marín y Javier Salguero.



En otro partido, que se jugaba al cierre de la edición, Valenciano le ganaba a Aberastain por 6 a 2 al cierre del primer tiempo.



En tanto, en cancha de Huarpes se dio un hecho increíble, ya que el partido Huarpes-Unión fue suspendido porque empezó a llover. Lo que no se entiende es que no se hayan trasladado a otro escenario techado (era Social), más aún porque se sabía de las condiciones climáticas desfavorables. El día anterior, varios de los partidos cambiaron de escenario. Anoche en ese partido no se hizo y simplemente se suspendió cuando apenas se habían jugado 10 minutos. Un tema para analizar por parte de la FSP, más aún cuando desde el Gobierno provincial se está haciendo todo lo posible para que todos los escenarios sean techados.



La decimoquinta fecha se había iniciado el martes, con la disputa de cuatro partidos. Sólo el clásico del Pueblo Viejo se jugó donde estaba programado inicialmente, esto es en la cancha de Concepción, debido a que está techada. Allí, el local derrotó 3-2 a Social San Juan.



En los otros partidos se cambió el escenario eligiendo canchas techadas para hacerle frente no sólo al frío sino a la posible lluvia. Así, UVT venció 5-3 a Media Agua (en cancha de Estudiantil), Colón hizo lo propio con Bancaria por 4-2 (en cancha de Social San Juan) y Estudiantil le ganó 4-3 a Richet Zapata (esto en cancha de Olimpia).



El restante encuentro que estaba programado era Sarmiento-Lomas, pero quedó postergado para esta noche (siempre a las 21.30) en homenaje al pequeño Mariano González, quien falleció en la tragedia de Rivadavia.



Mientras que el conjunto de Caucetera cumple con fecha libre.