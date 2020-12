El nuevo titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide), Gustavo Gómez, anunció que, por la posible presencia de público en los alrededores del estadio de Gimnasia para el partido de mañana ante Huracán por los homenajes a Diego Armando Maradona, se organizó "un operativo especial para contener desbordes”.



Gómez dialogó con Radio Provincia y remarcó: “El ministro Sergio Berni es nuestra guía en el tema de cómo planificar, organizar y accionar en nuestro trabajo. El primer desafío que tengo es hacer un buen trabajo interdisciplinario con el resto de los departamentos involucrados en esta tarea de prevenir la violencia en los espectáculos deportivos”.

El nuevo funcionario bonaerense, que reemplazó en el cargo al destituido Juan Manuel Lugones, opinó sobre la problemática en el fútbol y aseveró: “Hay organizaciones que utilizan la violencia extorsiva. La directiva es muy clara de parte del ministro y no vamos a permitir que quienes extorsionan sean parte de los clubes. El Estado va a estar al frente de esta lucha".



"La enorme mayoría de la gente que va a la cancha son hinchas pasionales. Los que realizan hechos de violencia, son definitivamente delincuentes que no tienen nada que ver con esa pasión futbolera", agregó.



Por último dijo que “hay clubes que no están de acuerdo con la vuelta de los visitantes porque implica, entre otras cosas, pagar operativos más costosos. La vuelta de los hinchas visitantes será evaluada paulatinamente y de acuerdo a cada caso en particular y teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias a cumplir”.