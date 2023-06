El entrenador de Chaco For Ever, Diego Osella, arremetió con furia contra el arbitraje en el torneo de la Primera Nacional de fútbol y calificó de "mentirosos" a los distintos jueces que controlan encuentros del campeonato.

"Los árbitros son todos mentirosos, te cobran lo que quieren. Te conducen riéndose, en las divididas siempre nos pitan en contra", se quejó.

El ex DT de Colón de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Ferro y Newell"s, entre otros clubes, se refirió a la sensación de "impotencia" que le produjo el desempeño de Carlos Córdoba en el partido que su equipo perdió por 1-0 ante Maipú de Mendoza.

"En todos los partidos pasa lo mismo; con este árbitro (Córdoba), con (Lucas) Comesaña. Tienen que echar jugadores del rival por doble amarilla y no lo hacen", disparó el DT, de 52 años. "El que tiró el centro en el gol (Luciano Herrera) debió irse expulsado. Y no sancionaron nada. Si no abrimos la boca, nos vamos al descenso", aclaró. Osella advirtió que en otras canchas "nos hacen sentir que somos visitantes. Nos meten con infracciones, nos cobran al revés todas las divididas", se quejó.

Chaco For Ever ocupa la última colocación de la zona B, con 13 puntos, y hoy descendería al Federal A. Su próximo rival será el puntero Indep. Rivadavia de Mendoza.