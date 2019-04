Profundo. Mauro Bogado fue uno de los mejores ante Talleres. Manejó la pelota, metió asistencia y reguló los tiempos de San Martín.

Fueron los primeros 90" de la serie contra Talleres. Fue victoria merecida y necesaria para San Martín a menos de una semana de haber descendido. Era el momento para demostrar que están de pie y en el plantel sanjuanino, dos referentes como Osorio Botello y Mauro Bogado le dieron valor agregado al 2-0.

"Necesitábamos algo así. En especial para la gente que tanto nos ha acompañado tanto y que sufrió con la pérdida de la categoría. Nosotros también como grupo nos debíamos una producción así ante un gran rival para demostrarnos que no estamos lejos del nivel de Primera División. En lo personal, haber vuelto a convertir con esta casaca es algo muy emotivo porque me han tratado siempre bien y eso se valora. De cara al futuro, lo primero es pensar en Córdoba y tratar de ir a hacer el mismo partido. Queremos llegar lo más lejos que se pueda en la Copa y en eso estamos enfocados. Después, se verá. San Martín y San Juan son parte de mis grandes afectos y siempre serán prioridad", contó el artillero colombiano Humberto Osorio tras el partido.

Otro de los que habló fue Mauro Bogado que no ocultó su gratitud por San Martín: "Esto era necesario. Hicimos un muy buen primer tiempo y debimos haber sacado ahí la diferencia. Ahora tenemos que ir a Córdoba a buscar la clasificación por todos nosotros, por la gente, por el club. Yo soy un agradecido de San Martín por lo que me ofreció cuando en Huracán no jugaba. Eso no tiene precio. Más adelante se verá qué hacemos. Uno siempre tiene la mejor voluntad para defender estos colores pero queda mucho por resolver y hay tiempo todavía".

El futuro

En San Martín todos apuntan a la próxima edición de la B Nacional que comenzará en agosto próximo y varios son los frentes a definir. Lo primero serán las elecciones que serían en mayo y desde ahí, la definición de plantel, cuerpo técnico y refuerzos. El entrenador Rubén Forestello tiene contrato vigente hasta octubre de este año y habría manifestado su intención de quedarse en el Pueblo Viejo. En tanto que referentes como Luis Ardente, Francisco Mattia y Marcos Gelabert tendrían la misma intención de continuidad pero el tema está lejos de tener ya una resolución. En tanto que la asamblea dependerá de la fecha que designe Personerías Jurídicas de la provincia en pocos días más.