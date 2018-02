De visita. Victoria Lopyreva, la Embajadora del Mundial de Rusia, estuvo ayer en la Bombonera y se robó todas las miradas.

El entrenador de Temperley, Gastón Esmerado, disparó munición gruesa contra el árbitro Ariel Penel al considerar a que él lo expulsó sin motivos y asegurar que le cobraron un penal inexistente. Y nuevamente puso en el tapete el rol de los jueces cuando dirigen al Xeneize, como el polémico arbitraje de Silvio Trucco en el último Boca-San Lorenzo.



"Boca no necesita ayuda de los árbitros para ganar. Ya pasó el fin de semana pasado. Con errores te empiezan a meter. No miden con la misma vara y después dicen que cuando se pierde se llora por los arbitrajes. A mí me echó sin tener nada que ver y para colmo nos cobró un penal que no fue", se descargó Esmerado.



Por su parte, el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, sólo destacó los tres puntos. "El resultado es lo mejor que hemos conseguido. En el primer tiempo no hicimos un buen partido, sabíamos que teníamos que ser más precisos porque el rival se iba a defender mucho. Marcamos una diferencia de juego clara en los primeros minutos del segundo tiempo, pero hay que tener en cuenta el planteo defensivo del rival y que logramos superarlo en el resultado, más allá de que no logramos la generación que podemos tener", indicó.



Estuvo Sampaoli



El DT de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, volvió a la Bombonera. Estuvo acompañado por Sebastián Beccacece, su ayudante de campo, y estuvo con Daniel Angelici y la modelo Victoria Lopyrev (ver foto).