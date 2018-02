Mano a mano. Gabriel Carabajal busca penetrar por derecha ante la marca pegajosa de Joao Rojas. El volante de San Martín participó en el gol de Claudio Spinelli, mientras que el delantero de Talleres fue pieza desequilibrante cuando encaró con pelota dominada.

Triunfar sigue siendo materia pendiente en este 2018 para San Martín, que ayer volvió a empatar de local, esta vez 1-1 con el complicado Talleres de Córdoba, que a los 6 minutos ya ganaba con el tanto de Santiago Silva. Tuvo reacción y fue de menor a mayor el rendimiento verdinegro, que como le sucedió al rival, físicamente sintió el desgaste y el agobiente calor en el complemento. De igual manera, el equipo de Gorosito sigue sin encontrar su plenitud con el trato del balón y la definición, y que en varias jugadas Ardente salvó el arco. El partido por la 16ta fecha de la Superliga fue parejo, sin muchas luces y alternando la posesión de la pelota, en la previa del juego ante Boca del próximo domingo en la Bombonera.



Los goles rápidos, porque San Martín logró el empate a los 13' del parcial inicial por medio de Claudio Spinelli, abrieron el partido para las cualidades de ambos. Talleres fue rápido, ordenado y profundo, mientras que el Verdinegro contrarrestó con mucha actitud, dando batalla y con un enorme desgaste físico.



Así fue transcurriendo el partido en el Hilario Sánchez, con la "T" achicando los espacios y demostrando por qué acumula 7 partidos sin caer de visitante, ante San Martín que perdió rápido la pelota. Mientras Rojas y Ortíz eran veloces y profundos por las bandas, en el local Spinelli era el más astuto, sumado a la firmeza de Gelabert y Fernández en el medio.



La primera diferencia se notó en las áreas, porque Talleres era práctico y el Verdinegro se complicó para definir lo que creó. Y se vio desde el inicio. A los 2', Guiñazú perdió la pelota y Spinelli encaró, gambeteó, pero le taparon el disparo. Diferente a lo que hizo el equipo cordobés que metió una contra, encontró a contrapié a la defensa y Escudero sacó la pelota en la línea. Y fue de ese tiro de esquina que Prósperi quedó enganchado tras la habilitación de cabeza de Guiñazú, y Silva no perdonó para el 1-0.



No obstante, San Martín, pero sobretodo Spinelli, quien jugó por primera vez de titular y fue el único punta, armó una enorme jugada y la concluyó con un golazo a los 13'. Porque la elaboración nació de un lateral defensivo que el ex Tigre recibió en campo verdinegro, descargó en Carabajal y picó por derecha para la habilitación, encaró, metió un lujo previo y definió al primer palo para el 1-1.



Lo que vino después fue un Talleres con mejor trato de pelota y San Martín sólido en el fondo. Fue cuando Ardente comenzó a ser pieza clave en San Martín con el mano a mano que le ganó al rápido Rojas.



El Verdinegro iba de atrás, pero sin ser menor que Talleres creó su opción en base a la presión. Rodríguez asistió a Spinelli que con mucha rapidez remató sin acertar. Y la última del parcial inicial fue para otra ovación hacia Ardente al descolgarle el frentazo al ángulo al "Pelado" Silva.



El complemento perdió emotividad y juego. Porque si bien San Martín abrió la cancha y presionó más arriba para tomar el protagonismo, la alta temperatura se fue comiendo el físico de los jugadores. Con signos extenuantes, con poco se las arreglaron para llegar a los arcos. En el local con disparos de Carabajal y Goitía, en el final, y en la "T" con el remate de Rojas y el cabezazo de Silva que Ardente sacó, para un empate que sigue dejando en deuda a San Martín porque continúa sin poder ganar desde la reanudación del torneo.

A la Bombonera Parada complicada será la que se le viene a San Martín, ya que el próximo domingo visitará al sólido puntero Boca en la Bombonera. El partido se jugará a las 21.30 y buscará dar el golpe ante el equipo de Barros Schelotto por la 17ma fecha de la Superliga.



PROTAGONISTAS



Gonzalo Prósperi - Defensor de San Martín



"Nos sorprendieron de entrada y me voy con bronca porque yo lo habilité a Silva, pero después lo buscamos, empatamos y fuimos por más. Aunque hay que seguir mejorando porque nos está faltando para ganar".



Frank Kudelka - DT de Talleres



"El calor fue agobiante y así no se puede jugar. Estaba sofocante y me daba cuenta con sólo mirar a los jugadores por el sol muy fuerte que hubo. Y en el partido tuvimos situaciones pero no concretamos".



Gabriel Carabajal - Volante de San Martín



"Creamos varias opciones de gol pero no las supimos concretar y es algo que nos viene pasando. A lo que se le sumó que el clima nos afectó a todos. Lo bueno es que logramos un empate ante Talleres que está segundo".



Claudio Mosca - Volante de San Martín



"Talleres se puso rápido arriba, después hicimos el desgaste, lo empatamos y terminó equilibrado más allá que el clima estaba muy pesado. Nuestro primer tiempo fue bueno y en el segundo fue parejo".