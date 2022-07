A los 37 años, la elección no era fácil. Con una foja de servicios que lo llevó por el fútbol de Europa inclusive, Jonathan Botinelli sabe que no se equivocó. Venir a San Juan, llegar a San Martín para luchar por algo grande como un ascenso, fue la gran motivación y hoy, lo disfruta. Es el primero en llegar a los entrenamientos y el ultimo en irse. Trata de enseñar desde su ejemplo y eso, lo tiene feliz. Es el capitán de este buen presente del Atlético San Martín, en una temporada que no empezó bien, que hizo caer un proceso y que hoy vive las delicias de sentir que puede mucho más. Nadie mejor que el propio Botinelli para analizarlo.

'Fue un comienzo complejo porque los tiempos no se podían dar para terminar de armarnos como plantel. Íbamos llegando de a poco y en la pretemporada, por el Covid inclusive, ni amistosos pudimos hacer. Las urgencias que no son del fútbol mismo terminaron por forzar un cambio y desde ahí, todo fue tiempo. No hubo magia. Yo sabía que había un buen plantel, con muy buenos jugadores y era solo cuestión de trabajo juntos, de partidos para terminar de consolidar la propuesta. Nos fuimos conociendo mejor todos, potenciamos lo de cada uno para aportar y hoy estamos donde estamos. Felices, ilusionados pero muy conscientes que no se ganó nada todavía' abrió el capitán Verdingro en este lunes de descanso después de la goleada a Sacachispas.

Referente. Dentro y fuera de la cancha, Botinelli tiene peso específico en San Martín.

La racha ganadora en la Primera Nacional no es poca cosa y Botinelli la remarca: 'Estamos en un buen momento pero sabemos muy bien que si nos quedamos con lo que hicimos, no va a alcanzar. La categoría es muy dura y todos te juegan distinto. Más sabiendo que enfrente está un rival que está arriba. Todos te quieren ganar. Nosotros debemos mejorar, seguir creciendo. Ese es el camino. Pero no me sorprende para nada el momento de este San Martín. Hay buen material y hoy empezamos a ver los resultados'.

Se disfruta San Juan. Son otros tiempos, otras distancias y eso permite vivir diferente. Jonathan Botinelli Capitán San Martín

Su presente personal, su forma de ver el fútbol son tema de análisis para Jonathan: 'Amo el fútbol, lo vivo con enorme pasión siempre, desde que arranqué y ahora que soy ya un futbolista con cierta edad, siempre fui muy profesional en todo. Es la forma de sentir todo esto y lo disfruto. Llego temprano al club casi siempre, me quedó mucho después y trato de cuidarme siempre en todo. Solo así se puede competir en este nivel y cuando puedo, trato de aconsejar a los más jóvenes. Desde mi experiencia, desde todo lo que aprendí de los grandes maestros y compañeros que tuve a lo largo de mi carrera, siempre trato de aportar'.

Elegir San Martín fue todo un tema y sabe que fue su mejor decisión y la explica: 'Cuando se presentó la opción de San Martín, tenía en la mesa otras chances para seguir en Primera División también. Pero la diferencia estaba en la motivación. Acá, en San Juan, el desafío era buscar un ascenso, subir. Por eso se que elegí bien y hay que trabajar todo lo necesario para poder conseguirlo'.