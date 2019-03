Son experimentados y referentes de sus equipos. Los capitanes de UPCN y Obras son palabra autorizada y tras completarse la primera parte de los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina, Rodrigo Quiroga y Martín Ramos hicieron un balance de las series que sus equipos sostienen ante Ciudad Voley y Gigantes del Sur.



Si bien Obras está 2-0 y UPCN se colocó 1-1, los voleibolistas tuvieron dos coincidencias: destacaron la actitud de sus compañeros para encarar estos partidos y a la vez se ilusionaron con poder clasificar a semifinales el próximo fin de semana, cuando continúen las series en condición de visitantes.

CÓMO VAN LOS CRUCES



Obras venció a Ciudad con un doble 3-1 en los dos partidos que jugó de local. Y el próximo viernes podrá lograr el pase a semifinales en caso de obtener una nueva victoria, cuando visite a Muni en el Gorki Grana. De lo contrario, tendrá una nueva chance el domingo y eventualmente, en caso de un quinto encuentro, será la semana próxima en San Juan.



UPCN, por otro lado, cayó primero ante Gigantes del Sur (3-2) y luego se impuso (3-1), para igualar la serie.



Por eso, el viernes en Neuquén buscará empatar el cruce y dos días después intentar lograr el boleto a semifinales, nuevamente en el estadio Ruca Che en el que Gigantes del Sur hace de local.



Al igual que Obras, UPCN tiene ventaja deportiva por mejor ubicación en la tabla de fase regular y por eso, si la serie llegase a definirse en un quinto encuentro, lo jugará de local.

Por el diseño de los cruces de play off, si Obras y UPCN logran clasificar a semifinales entonces se enfrentarán entre sí en esa instancia.



Rodrigo Quiroga / Punta de Obras

“Tenemos que ir partido a partido”

-Cuáles fueron las claves de este 2-0?



-Estuvimos muy bien en ataque, los dos partidos. También fue positivo el trabajo en bloqueo y defensa. Ciudad es un equipo que conocemos bastante, un rival que defiende muy bien y que sabe jugar con el manos y afuera; por momentos fue difícil de contener pero lo logramos y eso es mérito del equipo.

-¿Cómo piensa que será el tercer partido?



-Estamos cerca de cerrar la serie y ellos van a tener la presión de ganar sí o sí. Yo creo que en cuanto juego no va a cambiar, a la vez que el público no influye mucho, tanto en el Gorki Grana como en el Aldo Cantoni. Por eso hay que ir y jugar como sabemos, concientes de que será un partido duro y exigente.

-¿En play off se ve la mejor versión de Obras?



-Sí, hemos crecido mucho desde el primer partido de la Liga, el trabajo de equipo se ve y la actitud además quedó demostrada. Pero para ser candidatos primero hay que llegar a la final y nosotros aún tenemos abierta la serie de cuartos de final. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido.



Martín Ramos / Central UPCN

“Van a ser partidos duros y difíciles”



-¿Por dónde pasó la recuperación?



-En el primer partido, cuando cometimos errores perdimos muchos puntos seguidos. Si uno repasa, nos equivocamos tres veces y eso nos costó tres sets. En el segundo encuentro, eso no pasó. También destaco la actitud del equipo. Me pone contento tener la serie empatada después de la caída del jueves y especialmente por jugar bien, tanto por nosotros como por la gente que nos sigue.

-¿Qué hablaron en el plantel después del primer juego?



-Que teníamos que cambiar, que no podíamos desconcentrarnos y especialmente que no podíamos sufrir tanto por los errores que pueden cometerse en cualquier partido. Si nos equivocamos en un punto, hay que seguir para adelante y ganar el otro, no podemos quedarnos a pensar en el que perdimos.

-¿Qué análisis previo hace de los encuentros que se vienen en Neuquén?



-Van a ser partidos bastante duros y difíciles. Gigantes del Sur es un buen equipo y con jugadores que cuando están enchufados realmente juegan muy bien. Tenemos que estar concentrados y no bajar el nivel en cada set.