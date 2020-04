El entrenador Martín Palermo explicó que su anhelo sigue siendo poder dirigir a Boca algún día, pero que quiere que el momento llegue "cuando quien esté a cargo esté convencido de que es el momento".

"Lo más importante de cuándo y cómo llegar es que quien esté a cargo esté convencido de que es el momento para que yo sea el entrenador. Tiene que ser por ese convencimiento y no por una necesidad de lo que genera mi nombre. Cuando salió Guillermo (Barros Schelotto), por lo que me enteré no quería que el técnico de Boca vuelva a ser un exjugador representativo del club y me pareció correcto. Yo lo que quisiera es que el día que me vayan a buscar sea porque están convencidos de que es mi momento. Cuándo, no lo sé, pero no hay que apresurarse", explicó en diálogo con Líbero.

Por otro lado y siguiendo en línea con Boca, el Titán se refirió a lo que fue el nivel del delantero del Xeneize Carlos Tevez, que se convirtió en una pieza fundamental de la remontada del equipo para quedarse con la última Superliga: "No sorprende porque uno sabe el nivel que tiene Carlitos. El tema siempre es saber explotar a un jugador como se lo supo aprovechar mucho en este último momento con la llegada de Miguel (Russo)".

A modo de cierre, el Loco analizó lo que el parate del fútbol puede traer como consecuencia para los jugadores más grandes, como el propio Tevez y otros como Javier Mascherano: "Es inusual y una situación compleja, porque al nivel que se entrena y lo dinámico e intenso que es el fútbol actual, quizás los más grandes van a sentir este período".