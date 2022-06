En Desamparados hace tiempo que no reina la calma. El Víbora no pasa su mejor momento en lo deportivo pero en lo institucional va aclarando el panorama. La jornada de este miércoles fue clave, porque tras una serie de reuniones y con la asunción de Juan Valiente al frente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, finalmente quedó todo definido y será Leonardo "Corcho" Villalba quien vaya por el puesto de presidente de Sportivo Desamparados.

El afamado abogado irá encabezando la lista del oficialismo en la Asamblea de elección de autoridades, que hasta el momento no cuenta con listas opositoras. De ser así, Juan Valiente le cederá el mando a Villalba, quien en su momento iba a ir como vicepresidente suyo. ¿Qué hará Valiente? Por lo pronto solo se abocará a su rol de mandamás en la institución que rige el fútbol provincial, pero no se desligará de Desamparados, si bien resta definirlo, el médico ocuparía un puesto importante en la Comisión de Villalba para seguir trabajando en conjunto, aunque claro ya no será quien tome la última palabra.

"Estoy muy feliz de que hayamos podido llegar a un acuerdo con Juan por el bien de Desamparados. Trabajaremos en conjunto y poniendo todo lo mejor porque nos urge sacar de este momento a Sportivo. La premisa urgente es volver a nuestra cancha", le afirmó Villalba en la noche de este miércoles a DIARIO DE CUYO. Esa urgencia que tiene Sportivo por retornar a Puyuta podría darse en un mes. Sí, entre 30 y 40 días. Esto se debe a que esta semana, la excavación buscando agua ya se encontró con una capa de barro y de esta manera, ya pueden comenzar con la instalación de las cañerías sabiendo que la napa de agua está cerca. "Vamos a colocar rollos de césped y con eso, según los especialistas, en un mes la cancha ya se podría utilizar. Lógico que el piso no llegaría 10 puntos pero hoy la urgencia es volver a nuestro estadio y cumplir con nuestra gente", comentó el presidente electo.

Villalba, reconocido hincha e involucrado en el mundo de Desamparados desde siempre, cuenta con el aval del organismo que rige el deporte provincial y eso no es poca cosa. Además, tiene el apoyo de otros particulares anónimos que no buscan un cargo en la Comisión pero pretenden aportar para el bien de Sportivo.

Si bien de la actual Comisión se mantendrán Valiente, Norberto Molina, Ricardo Gallardo y Roberto García, la idea de Villalba es sumar hinchas jóvenes vinculados a la política y al transporte como Facundo Valentín y Ramiro Salvá (hijo de Ricardo Salvá), además de otros apellidos que sienten los colores y que siempre están relacionados con la institución como los Cámpora, Olivera, Mazzei, Pósleman. "Hace unos años supimos tener una pequeña comisión que llamamos ´los Sportivotes´ donde colaborábamos con el club siempre que hiciera falta y ahora la intención es tener una participación más formal", expresó Villalba.

El presidente electo y el presidente actual compartieron un almuerzo este miércoles con el director técnico Luis Islas con la idea de transmitirle la confianza necesaria al entrenador y trabajar en la incorporación de tres refuerzos más. Ya el martes habían confirmado la llegada de Rodrigo Brandon, un volante mixto con poca carrera en Colegiales pero que el campeón del mundo conoce. Ahora la idea es sumar un volante más por izquierda, un defensor central y un delantero. Además, la lesión de Julio Sacallán les permitirá sumar un quinto refuerzo, "de ser necesario lo sumaremos", manifestó el abogado. "Islas está más que predispuesto y confía en serio en sacar de este momento a Desamparados. Tenemos 20 fechas por delante, nos habló muy bien del plantel y la forma de trabajar que tiene nos motiva a pensar porqué no en un proyecto a largo plazo, aunque claro hoy la urgencia es mejorar el momento en el Federal".

¿La fecha de la Asamblea? La intención es que los balances estén listos esta semana y después de una revisión de cuentas que solicitará Villalba, recién allí definirán la fecha exacta para la Asamblea. Lo cierto es que el hincha de Sportivo, que venía exigiendo respuestas hace rato, ahora por fin ya tiene un panorama más claro. Parece que esta vez y por fin la luz comenzó aparecer al final del tunel...