Tres fechas, tres derrotas, 270 minutos sin convertir, 7 goles en contra... Números que sintetizan los últimos 12 días del Atlético San Martín en la Primera Nacional y que lo llevaron de estar casi en la quinta posición a hoy caer a la ubicación once. Números que dicen mucho pero que para el goleador Verdinegro, Matías Giménez, no significan una crisis ni mucho menos. Para Matías, el equipo debe recuperar solamente la calma, porque de jugar, proponer, generar situaciones no se olvidaron. No hay contundencia y eso les pasa factura pero para recuperar el poder de gol, hay que recuperar la tranquilidad que parece perdida y que se transforma en ansiedad cuando el rival llega poco y lastima. Ese es el momento de su querido San Martín y el 'Mati' se anima a descifrarlo ya desde una posición con peso propio.

"Nos ha pasado en los últimos tres partidos lo mismo. Arrancamos muy bien, generamos las ocasiones pero no definimos y eso después nos juega en contra. Con Tristán Suárez pudimos haber convertido de entrada nomás, pero nos convirtieron el primero y nos descontrolamos más que nada desde lo anímico. Con los tucumanos, igual: arrancamos muy bien, no pudimos marcar y después nos embocaron (sic). Y contra Defensores, pasó exactamente lo mismo. Fuimos más en el inicio y ellos, con un gol de otro partido, nos terminan castigando. Eso lo charlamos mucho y el análisis de todos en el grupo es el mismo: hay que tener calma, seguir trabajando y recuperar el gol que nos abra los partidos", analizó Giménez.

Ya metido en las razones que pueden incidir en la merma que experimenta San Martín en cada juego donde arranca con todo y luego se cae, Matías descartó algún problema físico: "Estamos muy bien desde lo físico. No bajamos el ritmo nunca pero por ahí, lo anímico pesa. En el mano a mano contra otros equipos de la categoría, nunca hemos sido menos y los superamos a varios. El planteo de proponer siempre exige estar diez puntos desde lo físico y San Martín está muy bien. Capaz que se resintió algo en el rendimiento final por la seguidilla de tres partidos en 12 días con dos viajes incluidos, pero no es pretexto. A nosotros nos está castigando la falta de contundencia, nada más".

Su rendimiento personal es motivo de análisis en la charla con Giménez y el goleador admite que lo está matando la ansiedad: "Por ahí me apresuro en la definición y eso juega en contra. Pero me deja tranquilo saber que el equipo genera las opciones y que debo trabajar en lo personal para elegir mejor a la hora del gol. Tenemos que insistir con lo que veníamos haciendo porque antes nos puso arriba y hoy tiene que volver a rendirnos".

Para salir de este momento, el goleador tiene solo una receta: la tranquilidad. "Es un momento duro pero nos tiene que servir para salir adelante pronto. Este equipo siempre propuso, siempre intentó y no se olvidó de jugar. Hay que mantener la calma, trabajar más y tener la tranquilidad necesaria para poder revertirlo".

Regreso al trabajo

El plantel de San Martín regresó en la siesta de este miércoles a San Juan y desde hoy, se

meterá de lleno en la preparación del partido del lunes contra Brown de Adrogué. Esperando

la evolución de Damián Lemos, uno de los pilares del equipo, el entrenador Raúl Antuña

empezará a darle forma al equipo que necesita volver a la victoria cuanto antes. En tanto,

Deportivo Riestra y Ferro Carril Oeste jugaran el próximo miércoles 10 el partido pendiente

de la fecha 26 de la Primera Nacional que fuera postergado por causas de ‘fuerza mayor’

ante la intoxicación en Ferro.