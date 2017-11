Emocionado. Mariano Werner concluyó un gran fin de semana, con dos podios en las dos carreras del STC2000. Y ahora se ilusiona con poder ser campeón.

Mariano Werner se mostró exultante tras el podio en El Zonda. Y expresó que la clave del triunfo pasó por arriesgar desde la puesta a punto a momentos claves, además de poder aguantar los ataques de Ardusso, que tenía un mejor auto.



"Pude controlar a Ardusso en todo momento y eso fue fundamental porque él tenía un autazo. Sabía que Facundo podía superarme en cualquier momento porque el Renault era contundente y que tenía que aguantar hasta el final", expresó Werner, quien le dedicó la victoria a su familia.



Werner había partido desde la segunda posición y se la jugó en La Horquilla en la primera vuelta para lograr el sobrepaso sobre Damián Fineschi, primero de la grilla y quien finalmente debió conformarse con la cuarta colocación.



"Esa maniobra fue clave. En la largada pude aprovechar la primera curva para arriesgar un poco y lograr superar a Fineschi", contó el oriundo de Paraná.

"Fue una carrera al límite. Y ahora voy por todo en lo que resta del campeonato". MARIANO WERNER - Piloto Peugeot

Por su parte, Werner se refirió a los toques de Ardusso para tratar de superarlo, como el del ingreso al Rulo, que fue muy fuerte, y el de La Horquilla en la última vuelta, muy al límite.



"En el ingreso al Rulo se paró el motor y por eso me pegó de atrás, no es que yo levanté a propósito. Ahí nomás reseteé el motor y el auto se acomodó. Después, en la maniobra del final, yo sabía que Ardusso iba a intentarlo y que me tenía que cuidar. El problema es que como habíamos descargado mucho el auto en aerodinamia para ser más competitivos y pelearles de igual a igual a los Peugeot, me costaba mucho llevar el Peugeot en las curvas. Ese sector de La Horquilla era donde más me desacomodaba, pero por suerte pude mantener la posición", señaló Werner.



Entonces el enterriano insistió con la decisión de ser arriesgado para ganar. "Descargar aerodinámicamente el auto fue un riesgo que decidí correr. Pudo salir mal, pero no fue así y finalmente pude volver a ganar en la categoría", señaló.

Ardusso y Pernía, conformes

"Fue una carrera con muchos roces. Debo reconocer que le pegué varias veces desde atrás a Mariano en los intentos por superarlo. Él se defendió bien y yo insistí hasta el último. En lo que no estuve de acuerdo fue en la decisión de apercibirme por la maniobra abajo del puente, porque Mariano levantó mucho", dijo Facundo Ardusso, quien evaluó como positivo el hecho de seguir puntero del campeonato. "Fue un gran paso, pero aún quedan dos fechas", agregó.



Por su parte, Leonel Pernía, el tercero, expresó que "avancé hasta el podio y quedé tercero en el campeonato. La voy a pelear hasta el final"