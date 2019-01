Rezos por Sala. En Nantes, los hinchas piden rezar por Sala y algunos ya empezaron a hacerle homenajes. Hay gran conmoción ante la alta posibilidad de que el jugador esté muerto.

El reloj marcaba las 20.23 del lunes cuando los radares dejaron de detectar el avión del futbolista argentino Emiliano Sala, de 28 años. A esa hora, la aeronave, un avión ligero especialmente preparado para atravesar condiciones adversas, volaba 20 kilómetros al norte de Guernsey, una isla situada en mitad del Canal de la Mancha. Sala viajaba desde Nantes hasta Cardiff después de haber regresado a la localidad francesa para recoger sus pertenencias y despedirse de sus compañeros. Después de invertir los últimos ocho años en labrarse un futuro en el fútbol francés, por fin lo había conseguido: con 12 goles se había convertido en una de las revelaciones de la Ligue 1. Tanto fue así que el Cardiff, de la Premier, estuvo dispuesto a pagar 17 millones de euros, récord de la entidad, para hacerse con sus servicios. Pero, poco antes de acabar el viaje de regreso para incorporarse al club galés, la pista de Sala se perdió en las aguas del Canal.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...". Las palabras son de Emiliano, quien le envió a un audio a un amigo, en el que mostró su temor.

Las labores de búsqueda comenzaron el mismo lunes. Barcos, aviones y helicópteros se esmeraron, sin éxito, en encontrar alguna pista sobre el paradero de Sala y del piloto del avión. Anoche llegó la peor noticia: la búsqueda se interrumpía ante la "falta de indicios de las personas que iban a bordo" y las "escasas probabilidades de supervivencia" de estos. Está previsto que los trabajos de rescate se reanuden hoy.



La dura confesión del jefe de búsqueda

El director de búsqueda aérea de Channel Islands, John Fitzgerald, no mostró esperanzas. "Si están en el agua, no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora", dijo.

Anoche, la Policía de Guernsey reveló que encontró restos de lo que podría ser la avioneta, aunque no pudo precisarlo. "Se han visto varios objetos flotantes en el agua. No hemos podido confirmar si alguno de estos son del avión perdido", indicaron.

Sala, un chico familiero y luchador

Emiliano Sala es un muchacho familiero que vive desde muy joven en Europa y cuyo sueño deportivo es jugar en el seleccionado argentino y en Independiente, club del cual es hincha. "Soy un chico muy tranquilo y de familia. Muy familiero. Una persona que en el día a día es de enfocarse en el entrenamiento y que se sacrifica mucho, pero que después de que sale del club trata de desenfocarse de todo lo que tiene que ver con el fútbol", señaló Sala al describirse en una nota de Olé, en noviembre pasado.

Le gusta leer, sobre todo el género policial o dramas, y siempre dice que extraña a Progreso, su pueblo de Santa Fe. "Me vine de muy chico a Francia pero las raíces las eché en Argentina. Siempre es lindo volver al país y claro que se extraña", dijo.