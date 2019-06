Clave. Paredes continúa afianzándose en un puesto que resulta fundamental para el rendimiento del equipo.

Hace un año atrás cuando Javier Mascherano anunciaba su retiro de la Selección, los interrogantes se multiplicaban. El "Jefecito" que tantos años supo ser amo y señor del mediocampo, dejaba su lugar vacante en un puesto que es fundamental para el funcionamiento del equipo. Pero Lionel Scaloni, después de darle cancha a todos los mediocampistas que tuvo a su alcance, dio en la tecla y encontró en Leandro Paredes el titular indiscutido de la número "5" de la Albiceleste.



Ayer, en la enorme victoria ante la "Vinotinto" la figura no fue Lionel Messi. Paredes, humilde y en silencio, continuó con su gran rendimiento en esta Copa América y si bien en la Albiceleste hubo varias figuras destacadas, el mediocampista se llevó el mayor puntaje: 8.



El actual volante del París Saint Germain ya venía destacándose en los partidos anteriores en esta Copa. Ante Colombia, quizás el peor partido de Argentina, había sido de lo más rescatable por lo que intentó proponer, después ante Paraguay comenzó a aparecer con su juego siendo vital en la distribución de la pelota. Ante Qatar fue un relojito en el mediocampo, siendo en las estadísticas el jugador con mayor cantidad de pases bien dados. Pero sin dudas, su mejor rendimiento se dio ayer en la clasificación ante Venezuela: el futbolista oriundo de la ciudad bonaerense de San Justo, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme, le aportó al equipo recuperación y juego, las características fundamentales que debe tener un buen mediocampista. "Por suerte el equipo ganó. Este grupo está muy motivado y sabíamos que ahora empezaba la verdadera Copa. Vamos de menor a mayor, lo importante es que el equipo responde y los goles llegan", manifestó Paredes, el nuevo "Jefecito" que se roba los elogios en Brasil.



Futuro en duda



Si bien en la Selección atraviesa un gran presente y es una fija para la semifinal ante Brasil, Leandro Paredes no tiene su futuro definido. Desde Francia aseguran que el PSG, que lo adquirió con 47 millones de euros en enero, buscará cederlo a préstamo cuando finalice la Copa América. Su destino podría estar en Rusia, un lugar que ya conoce bien por su pasado en el Zenit.

UNO X UNO

Argentina

F. Armani 7: Cortó todo y tapó tres pelotas difíciles. Seguro.



J. Foyth 6: Cerró bien el lateral y fue criterioso con la pelota.



G. Pezzela 7: Firme y sobrio. Impasable por arriba y acertado en los cruces.



N. Otamendi 6: Anuló a Rondón. No lo dejó girar nunca.



N. Tagliafico 6: Se desdobló en defensa y ataque, cumplió.



R. De Paul 7: Criterioso para salir y preciso en las entregas.



L. Paredes 8: Jugó e hizo jugar.



Por su claridad, el mejor.



M. Acuña 6: Parado más arriba recuperó y generó fútbol.



L. Messi 6: Aportó presencia y algo de su calidad en algunas entregas.



L. Martínez 7: Fue incisivo. Hizo un golazo y obligó siempre a la defensa rival.



S. Agüero 6: Movedizo, luchador. Le alcanzó con su jerarquía para cumplir.



Suplentes:



A. Di María 5: Sus ganas de mostrar lo tornan impreciso en la puntada final.



G. Lo Celso -: Jugó poco, no tiene calificación.



P. Dybala -: Estuvo poco tiempo en la cancha.

Venezuela

W. Fariñez 4: Mala noche, se comió el segundo gol. Permeable.



R. Hernández 4: Le costó controlar a Acuña y Tagliafico.



J.Chancellor 4: Ganó y perdió por abajo. En los centros lo complicaron siempre.



L. Del Pino 4: No pudo con Martínez que en las pelotas claves lo superó.



R. Rosales 4: En la marca alternó buenas y malas. Saliendo no aportó nada.



J. Murillo 5: Corrió y se sacrificó para equilibrar el dominio de la pelota. Cumplió.



Y. Herrera 5: Trató de empujar desde su garra. Su esfuerzo no tuvo premio.



J. Moreno 4: De cuña entre los zagueros, bien. Mal con la pelota.



T. Rincón 6: Incidió en el armado, dosificó bien la entrega.



D. Machis 5: Le costó mucho superar a Foyth. Perdió más de lo que ganó.



S. Rondón 5: Buscó. Peleó. No se entregó, pero no pudo contra la zaga argentina.



Suplentes:



Y. Soteldo 6: Movedizo, hábil, aportó talento y frescura.



L. Seijas -: Sin calificación.



J. Martínez -: Sin calificación