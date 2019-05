Sin puerta. El camarín visitante terminó siendo objetivo de la impotencia de San Martín de Mendoza y en Peñarol quieren arreglarlo urgente.

Pasó la serie contra San Martín de Mendoza y mientras el Consejo Federal ya tiene en su poder el informe del árbitro Juan Carlos Bazán para darle paso al procedimiento administrativo que incluye los descargos de los clubes involucrados, en Peñarol ya empezaron a planificar lo que sería la primera final contra Independiente de Chivilcoy por el Ascenso 2 al Federal A. Lo prioritario es la reconstrucción del vestuario visitante que tras la suspensión del partido fue blanco de la impotencia del plantel de San Martín de Mendoza que arrasó con todo lo que tenía a mano. Así, la dirigencia que encabeza Oscar Cuevas pidió la asistencia de un escribano para corroborar los daños en el estadio y solicitó presupuesto para la reparación inmediata de una empresa constructora. El apuro por tener listo el vestuario visitante en condiciones pasa porque saliendo el fallo del Tribunal de Disciplina, el Consejo ya programaría la primera final y en ese tema, Peñarol elevará una nota solicitando formalmente el aplazamiento ya que en San Juan se realizarán las Elecciones Generales este domingo 2 de junio. El lunes se convirtió entonces en un día más que nada administrativo para los Bohemios que además ya tuvieron el OK de la empresa que montó las tribunas tubulares que ampliaron la capacidad del estadio para el choque contra San Martín de Mendoza.



Oscar Cuevas, el presidente de Peñarol, vivió un lunes más que intenso tras la escandalosa definición de la Región Cuyo que aún no se termina: "Después de todo lo que pasó, nos pusimos ya a trabajar en lo que nos corresponde. Por un lado, constatamos los daños del vestuario visitante que incluye la rotura de la puerta, la destrucción del mingitorio, el lavamanos y los cuadros de duchas, los postigos y hasta la desaparición de las llaves de los grifos. Todo eso quedó documentado con escribano y ya pedimos a una empresa constructora un presupuesto para poder arreglar eso urgente. Peñarol se hará cargo de inmediato pero vamos a elevar nuestro reclamo para que se considere que el club responsable de los destrozos se haga cargo. Si no fuera así, reservaremos nuestro derecho para reclamarlo por otra vía. El resto de las instalaciones no sufrieron daños y el éxito del operativo policial es algo que debemos remarcar porque la gente que vino de Mendoza y estuvo en el Sector Sur no fue afectada para nada de ninguna manera".



El otro punto al que Peñarol apunta en estas horas es al aplazamiento de la primera final por el Ascenso 2. Si saliera favorable el fallo desde el Tribunal de Disciplina, Cuevas y su gente ya elevaron una nota al Consejo Federal solicitando la postergación.

Sanitarios. Mingitorio, lavamanos y duchas también volaron tras el paso del plantel chacarero.

"No podemos jugar por las elecciones este domingo y podría ir el 9" OSCAR CUEVAS - Pte. Peñarol

Daños

50 mil pesos rondaría el costo de la reconstrucción del vestuario visitante tras los incidentes del domingo con San Martín.

La definición del partido

En el Consejo Federal de AFA ya recibieron el informe del juez Juan Carlos Bazán y ahora, los miembros del Tribunal Disciplinario se abocarán a su estudio detallado. Una vez concretado ese paso, se le abrirán los plazos de descargo para los clubes y jugadores involucrados para posteriormente emitir el fallo que defina el resultado final del partido entre Peñarol y San Martín de Mendoza. En la cancha, el árbitro Bazán informó que lo suspendía a los 27" del complemento por agresión a su persona y que estaban tres jugadores del Chacarero expulsados: Domenech, Rogeroni y Facundo Rodríguez. San Martín podría apelar el fallo y luego llegar hasta el Tribunal de Alzada de AFA con su reclamo. En Mendoza, trascendió que el club local podría incluso llegar a desafiliarse de la Liga Mendocina.