Quizás sin mostrar su mejor juego, pero a puro coraje y con un enorme corazón, Sportivo Peñarol consiguió una victoria más que importante ayer, ni más ni menos que ante el líder Deportivo Madryn. Fue 1 a 0 con gol de Francisco De Souza en un partido disputado en Chimbas y válido por la 27ma fecha de la Zona 1 del Federal "A". Incluso cuando el partido se terminaba, el Bohemio dio una muestra de carácter cuando su arquero Diego Pave le contuvo un penal a Fabio Giménez, que hubiese opacado la fiesta en el estadio chimbero.

Peñarol fue tan inteligente como eficaz ante el candidato al ascenso por la zona de los sanjuaninos. Porque en la segunda llegada que tuvo al arco del experimentado Ojeda, acertó: fue todo obra de Julio Sacallán, que encaró por la izquierda y metió un centro al segundo palo que conectó el brasileño Francisco De Souza para desatar el delirio. El 1-0 prematuro no estaba en los planes del líder que nunca le pudo llegar con peligro a Diego Pave. Si bien Madryn nunca se desesperó, no tuvo generación y sólo se animó con remates de media distancia, como un remate errado de Giménez y otro de Marinucchi. Su goleador López también tuvo el empate a los 37" cuando no pudo conectar bien un centro desde la izquierda.

En el complemento, Peñarol salió a jugarlo con el mismo libreto pero con el paso de los minutos, Madryn -renovado por las variantes realizadas por Pancaldo- se le vino con todo. El "Cuca" también entendió que debía mover el banco y si bien el Pipi Salinas renovó aires en ataque, no alcanzaba porque Madryn se jugó todo al ataque y Peñarol no lograba recuperar la pelota. Lo tuvo el ingresado Duarte de cabeza, pero erró. Salinas dio respuesta con un remate que se estrelló en el palo derecho. Los minutos finales fueron a matar o morir y en ese envión final de Madryn, Lucas Fernández metió la mano y Díaz sancionó penal a los 46. Ahí apareció la enorme figura de Diego Pave para salvar la tarde: el arquero acertó en el remate de Giménez y con eso, Peñarol terminó festejando un triunfo clave que lo dejó más cerca de la clasificación.

Sportivo cayó con Villa Mitre y se complicó

Desamparados tenía una chance más que importante para continuar con sus aspiraciones intactas de clasificación pero no la supo aprovechar ayer, en su visita a Villa Mitre en Bahía Blanca. Cayó goleado por 3 a 0 y se jugará todas las cartas en las tres fechas que le restan al torneo. Nicolás Del Greco abrió el marcador a los 38 del primer tiempo y en el complemento, Desamparados continuó sin mostrar una mejoría. A los 16 se produjo el quiebre del partido con un dudoso penal sancionado por Monzón Brizuela que Carlos Herrera cambió por gol. A los 23, Herrera anotó el 3-0. Los otros resultados de la fecha 27 fueron: Círculo Deportivo 0 - Juventud Unida Universitario 1 (De Hoyos); Ciudad Bolívar 1 (Luciano Vázquez) - Olimpo 0; Estudiantes de San Luis 0 - Sol de Mayo 1 (Lucas Malacarne); Independiente de Chivilcoy 1 (Franco Cáseres) - Huracán Las Heras 1 (Lucas Agüero); Cipolletti 1 (Juan Pablo Zárate) - Camioneros 1 (Gonzalo Vivanco). Desamparados estará en zona de clasificación hasta hoy, cuando jueguen Ferro de Pico ante Sansinena, desde las 16.30.