No hay margen de error. Es ganar o ganar para Sportivo Peñarol en este tortuoso inicio de temporada en el Federal A recibiendo a Ciudad Bolívar, a partir de las 16,30. Y es que el Bohemio, después del escándalo institucional que tuvo en pretemporada, empezó a jugar en la Zona B y aún no pudo ganar. Dos derrotas, un empate: esos son sus números y hoy lo tienen en el fondo de las posiciones de este grupo. El técnico bohemio decidió renovar confianza y repetiría formación ante un equipo que viene de quedar eliminado en Copa Argentina pero que había comenzado derecho en el Federal A. El equipo de Chimbas viene de caer ante Argentino en Monte Maíz cuando había comenzado ganando, pero se lo dieron vuelta y quedó con las manos vacías. Hoy, su presente indica que es clave ganar para volver a empezar. En el sistema y en los nombres, Peñarol repetirá lo que mostró en las dos últimas fechas, apostando que sea el inicio de otro campeonato. No será sencillo pero su apuesta debe ser más que audaz.

Esta cuarta fecha de la Zona B comenzó este sábado con el triunfo de Huracán Las Heras por 2-1 sobre Ferro de Pico, mientras que Argentino se hizo fuerte en San Luis para vencer como visitante a Juventud Unida por 2-0. Hoy, para completar la programación y desde las 17, San Martín de Mendoza será anfitrión de Estudiantes de San Luis que está también en el fondo de la tabla.