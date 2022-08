No será un partido más para Sportivo Peñarol en esta jornada 25 de la Zona Sur del Federal A y es que después de cuatro fechas sin triunfos, el Bohemio intentará su recuperación cuando visite desde las 16 a Argentino de Monte Maíz, Córdoba, un rival complejo que se metió entre los primeros demostrando que la categoría no le queda grande. Para Peñarol, será clave frenar la serie adversa que empezó con Estudiantes de San Luis y se estiró luego contra Olimpo en San Juan y más tarde se alargó con la caída en Chivilcoy. La fecha anterior, el Bohemio no pudo jugar ante Sol de Mayo y hoy está en una posición clave en la tabla: a 6 puntos y un partido menos de la zona de clasificación y a 3 puntos de los puestos de descenso. Es ganar, otra cosa no le suma.