El formato del Federal A es tal vez el único aliciente que tiene a mano Sportivo Peñarol. Jugar cuatro ruedas le sigue permitiendo sostener sus chances de permanencia después de una pretemporada escandalosa, un arranque en falso y dos ciclos de entrenadores que se fueron. Aun así, Peñarol sabe que depende de sí mismo pero también es consciente de que se achicó su margen y hoy, intentará volver a empezar por tercera vez en el año cuando reciba a Huracán Las Heras de Mendoza, desde las 16 en el Bicentenario de Pocito. El debut de nuevo técnico, Ricardo González, será ese plus de ánimo para un plantel que apenas ganó dos partidos en 13 fechas y viene golpeado. En los nombres, para colmo, perdió valores clave como Paulo Oballe que se fue a Atenas de Río Cuarto y ahora, el Bohemio tendrá que afrontar su destino con lo que tiene.

En la semana de trabajo que empezó el martes para Rulo González, todo se enfocó en la recuperación anímica del plantel. Convenciéndolos que se puede, que hay tiempo, que no hay margen de error pero que todavía dependen de si mismos. En San Juan y en el Bicentenario se dio la última victoria: 2-0 a Juventud Unida de San Luis. Ese es el espejo y la decisión de ir al coloso de Pocito no es caprichosa. Peñarol sabe que es su momento y que en el fútbol, pocas veces se dan las segundas oportunidades. Hoy, por esas cosas, tiene la chance de volver a empezar por tercera vez en la misma temporada y no la puede desperdiciar.

Esta fecha 17 se jugará íntegramente hoy en la Zona B con el siguiente programa: A las 14.30, Ciudad Bolívar-Atenas de Río Cuarto; A las 15, Juventud Unida Universitario de San Luis-San Martín de Mendoza y a las 16.45, Argentino de Monte Maíz-Ferro de Pico (La Pampa). Libre Estudiantes de San Luis.