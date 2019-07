El final. Fernanda Pereyra se abraza con Ana Gallay tras el partido ante Estados Unidos. El seleccionado argentino batalló y lideró una parte del encuentro, pero las rivales lograron recuperarse.

"Hicimos mucho sacrificio para llegar hasta acá y siento que nos merecíamos ganar la medalla de oro. Estuvimos muy cerca y si se nos escapó fue porque las norteamericanas jugaron muy bien, es mérito del rival. De todas maneras, me siento muy orgullosa porque dimos todo en la cancha; lo buscamos hasta la última pelota", le dijo Fernanda Pereyra a DIARIO DE CUYO desde Lima. La sanjuanina, junto a la entrerriana Ana Gallay, logró la medalla de plata ayer en la final del beach voley en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú. El seleccionado albiceleste cayó ante su par de Estados Unidos por 2-1, en un partido intenso en el que las chicas argentinas comenzaron ganando y estuvieron cerca de cerrar a su favor el segundo set, hasta que el rival se recuperó.



La sanjuanina debutó en los Panamericanos en Lima y lo hizo a lo grande, con una medalla de plata; mientras que Gallay se quedó sin poder repetir la presea de oro pues la había logrado en Toronto 2015 con otra compañera (Georgina Klug).



La dupla argentina se tuvo que conformar con la plata al claudicar en la final frente a las estadounidenses Karissa Cook y Jace Pardon por 1-2 (21-14, 20-22 y 10-15), quienes lograron remontar el encuentro tras haber perdido el primer set.



En la primera manga, Gallay y Pereyra fueron un vendaval mientras que el segundo se definió punto a punto con una tensión que mantuvo en vilo la cancha central de la capital peruana con los puntos de las pelotas más disputadas.



Ya en el último y decisivo set, la pareja argentina complicó la victoria desde el principio y tuvo que remar contra la marea frente a unas rivales que se agrandaron a medida que veían la medalla de oro más cerca.



"Empezamos muy bien, nos salió todo en ese primer set y ellas estaban perdidas; pero Estados Unidos se empezó a recuperar y fundamentalmente se acomodó a nuestro juego. Tuvieron un gran side out y nosotras no pudimos resolver el encuentro", aseguró la jugadora sanjuanina.



Fernanda, exvoleibolista de UPCN San Juan Voley y hermana de Federico, opuesto de la Selección argentina, forma dupla con Gallay desde hace unos 18 meses. El equipo ya ganó plata en el Circuito Sudamericano y podios en Europa, entre otros resultados más destacados.



"Es increíble todo lo que pasó en este año y medio. Fueron muchas cosas y siempre hechas con sacrificio. Sentí el cariño y el apoyo desde San Juan y no puedo dejar de agradecer a mi mamá y mi papá", dijo la medallista.



En el torneo, las argentinas sólo perdieron 3 sets en 6 partidos, con 11 parciales ganados.

En acción. Pereyra sumó 21 puntos en la final; mientras que Gallay aportó 19. Las chicas son medallistas de plata.

Opinión

"Lo soñaba de chica"

Federico Pereyra

Hermano y opuesto de la Selección

argentina de vóleibol

"Estoy muy orgulloso y contento por todo lo que está viviendo mi hermana. Sabíamos que Estados Unidos era un rival duro y Fer y Ana dieron todo. Sé lo mucho que sufrió por una lesión inesperada en la cadera y ella de chica soñaba con esto; siempre quiso ser jugadora profesional de vóley y aunque no se le dio en el indoor lo pudo conseguir con el beach, que se fue dando con el tiempo. Como hermano y como su familia estamos felices por todo su presente y deseamos que lo siga disfrutando. Se lo merece por tanto sacrificio y esfuerzo".

Bronce de ellos



La dupla argentina de Juan Azaad y Nicolás Capogrosso ganó ayer la medalla de bronce al derrotar a los canadienses Michael Plantinga y Aaron Nusbaum por 2-0 (21-17 y 21-18). A su vez, los primos chilenos Esteban y Marco Grimalt consiguieron una histórica medalla de oro en el vóley playa para su país al superar a México en la final.

Buena performance

5

Partidos ganaron las chicas argentinas antes de caer en la final. Previamente habían derrotado a Guatemala, Nicaragua, Canadá (fase de grupos), Chile (cuartos) y Cuba (semifinal).



Con Sánchez, ahora es el turno del vóleibol



Desde hoy será el turno del vóleibol masculino, en la que Argentina, Brasil y Cuba buscarán quedarse con el reinado continental de la disciplina. Los argentinos defenderán la medalla de oro conquistada en los Panamericanos 2015 (en una épica final frente a Brasil que se selló por 3-2) y en el equipo jugará el armador sanjuanino Matías Sánchez.