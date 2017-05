Histórico. Después de 25 temporadas en la Roma, Francesco Totti colgó los botines en una fiesta en la que hubo un gol argentino

El volante argentino Diego Perotti marcó hoy el gol que le dio la victoria a su equipo, Roma, ante Genoa por 3-2 y lo clasificó al próxima edición de la Liga de Campeones de Europa, en un partido perteneciente a la última fecha de la liga de Italia y en el que se despidió el histórico futbolista Francesco Totti. El ex futbolista de Boca Juniors anotó su tanto a los 45 minutos del segundo tiempo y de esa forma el conjunto romano evitó la instancia de Pre Champions para pasar directamente a los grupos del principal certamen continental.



Además, el bosnio Edin Dzeko metió su gol a los 10 minutos de la etapa inicial, con el que terminó como máximo goleador (29) de la competencia, mientras que el italiano Daniele De Rossi, a los 29m. del complemento, amplió las diferencias para el ganador; Pietro Pellegri (3m. PT) y Darko Lazovic (34m. ST) lo hicieron para la visita.



Por otro lado, el defensor nacional Federico Fazio fue titular en Roma, al tiempo que los defensas Ezequiel Muñoz y Santiago Gentiletti completaron el once titular en Genoa. Con esta victoria, el equipo dirigido por Luciano Spalletti, quien en la próxima temporada dirigirá a Inter, sumó 87 unidades, uno más que Nápoli, y terminó en el segundo lugar de la tabla de posiciones.



En otro orden, Totti (40 años), que jugó 786 partidos, convirtió 307 goles y levantó una copa del mundo con la azzurra en Alemania 2006, comenzó como suplente y entró a la cancha en la segunda mitad.



“Tengo miedo, esta vez soy yo quien necesita su apoyo. El apoyo que siempre me han dado. Hay gente que no es normal. Hay carreras que no son normales. Vi una pancarta que decía que la verdadera batalla contra el fútbol moderno es usar la misma camiseta por 25 años”, dijo el ‘Il Capitano’ visiblemente emocionado en la mitad de la cancha, durante un homenaje por su despedida. “Me quedaría otros 25 años. Ser el capitán de este equipo ha sido un honor. Mi corazón estará siempre con ustedes”, manifestó el futbolista tras 25 temporadas en el club.

Otros resultados

Lo que dejó la fecha

Además del triunfo de la Roma, se dieron otros resultados en una nueva fecha por la Liga Italiana: Atalanta 1 (Alejandro Gómez)-Chievo Verona 0; Bologna 1-Juventus 2 (Paulo Dybala); Cagliari 2-Milan 1; Sampdoria 2 (Ricardo Álvarez)-Nápoli 4.