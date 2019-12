Con la ilusión intacta a sabiendas de que el panorama es adverso, Fabricio Persia sale hoy a pista en los entrenamientos del Top Race Series, en la última fecha prevista en el autódromo de 9 de Julio, buscando el campeonato. El piloto sanjuanino está tercero en las posiciones, a 22 y 5 puntos de sus rivales cuando en juego este fin de semana habrá 42 unidades. La ecuación es tan simple como complicada: además de la obligación de ganar debe esperar que sus contrincantes no sumen. "Es difícil pero no imposible. Voy a salir a buscar todos los puntos del fin de semana. En Concordia (en la fecha anterior) funcionamos muy bien y eso me genera expectativa. Sin dudas que voy a dejar todo porque no hay otra opción que ganar y esperar los resultados de Boccanera y De Benedictis para soñar con el título", expresó Persia.



El sanjuanino, que este año hizo seis podios pero aún no ganó (es requisito para ser campeón), tiene 167 puntos, mientras que el líder es Bruno Boccanera con 189 unidades y segundo está Franco De Benedictis, con 172.



Tras los entrenamientos de hoy, mañana habrá entrenamientos, clasificación y la carrera de invitados, en la que el binomio de Fabricio será nuevamente su hermano Ariel, quien ya logró el campeonato en el Top Race Junior.



Esta prueba no sólo que entregará puntos al piloto titular, sino que de además de acuerdo al orden de llegada es que se conformará la grilla de partida de la carrera de los titulares, el domingo y en conjunto con el Top Race.



Persia tuvo una gran primera parte del año, con cuatro podios en cinco fechas, luego tuvo una meseta y volvió recién al champán en las fechas 8 y 9.



"No me acompañó la suerte en algunas carreras, de lo contrario estaría mejor en el campeonato; pero así es el automovilismo", apuntó.

Corren los Leánez

Los hermanos Facundo y Leánez afrontarán desde hoy la última fecha del Turismo Nacional, en el autódromo de San Nicolás. Los representantes sanjuaninos en la Clase 2 de la competitiva categoría hoy harán entrenamientos y clasificación, mañana seguirán con las series y el domingo, la final.



En el rally. Dos sanjuaninos correrán también este fin de semana la última fecha del Campeonato Argentino de Rally, en Carlos Paz. En la RC5, Sebastián Landa tiene chances de título pues marcha tercero. Y en la Maxi Rally, esta vez con un VW Polo, correrá Gastón Pastén.