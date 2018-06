En duda. Paolo Guerrero es una de las estrellas en el elenco peruano, pero aún no se sabe si irá de titular.



Perú, dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca, jugará -sin margen de error si desea seguir soñando con los octavos de final del Mundial de Rusia- mañana ante Francia, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C. El encuentro se disputará en el Ekaterinburgo Arena, desde las 12 (hora argentina), con Mohammed Abdullah Hassan (Emiratos Arabes Unidos) como árbitro y televisación de TyC Sports y DirecTV.



Francia y Dinamarca lideran las posiciones de la zona con 3 puntos cada uno, en tanto que Australia y Perú no tienen unidades.



Perú, que esperó 36 años para volver a la élite del fútbol, quiere que su sueño mundialista no sea tan efímero. Por esa razón, está obligado a conseguir la victoria ante los "galos", que solo rescataron como valioso en el debut ante Australia la victoria por 2-1 con un pálido juego.



Pese a que los peruanos saldrán a la cancha sabiendo el resultado de Dinamarca- Australia, que juegan en primer turno, conseguir los tres puntos ante los franceses le daría mucha tranquilidad de cara a la última fecha para no depender de las matemáticas.

"Cualquier Selección nos puede ganar, pero podemos ganarle a cualquier Selección'. Ricardo Gareca - DT Selección de Perú



"Francia es candidata a ganar el grupo y la Copa. Pero estamos acostumbrados a estas situaciones, a vivir en situaciones límites. Cualquier selección nos puede ganar, pero estamos en condiciones de poder ganarle a cualquier selección. En este contexto nos sabemos manejar", dijo Gareca, en conferencia de prensa.



Gareca no dio pistas sobre el once inicial y no confirmó si el delantero Paolo Guerrero, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo contra Dinamarca (0-1) el pasado sábado, será titular.