Destacado. Es el accionar del ex Puma, Agustín Pichot, a nivel dirigencial.



Agustín Pichot, actual vicepresidente de la World Rugby, expresó que aún no definió si se presentará como candidato a presidente en las elecciones que se realizarán en ese organismo. "Prometí que no iba a politizar la Copa del Mundo. Así que hoy hable con Bill (Beaumont, actual presidente de la World Rugby) y le dije que Sanzaar (unión que nuclea a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina) me había apoyado para ser Chairman (presidente)", expresó Pichot a ESPN. Pichot es desde 2016 vicepresidente de la World Rugby, cargo que ocupará ese cargo hasta mayo de 2020.