Se tiene fe de sobra. Francisco "Pipi" Salinas se recuperó de una lesión que lo marginó varias fechas y este domingo se prepara para jugar su segundo partido como titular en Sportivo Peñarol por la 10ma fecha del Federal "A". El Bohemio viene de empatar 2 a 2 ante Circulo Otamendi en Buenos Aires, en un encuentro que el Bohemio arrancó perdiendo, dio vuelta el marcador pero se lo empataron sobre la hora.

"Estamos tranquilos es un partido importante para nosotros y queremos sumar de a tres porque lo necesitamos", expresó el futbolista chimbero. Le tocó volver de titular ante Otamendi y analizó el empate: "Fue fundamental ese empate porque jugamos bien, creo que fue uno de los partidos que lo manejamos, que tuvimos situaciones de gol y encontramos espacios. Nos fuimos mal porque no quedaba nada para terminar y cometimos un un penal en el final", comentó.

"Necesitamos el triunfo, por la gente pero sobre todo por nosotros. Con un triunfo Peñarol se va a despertar"

Peñarol urge de una victoria. La derrota sufrida ante Olimpo por 5 a 0 ya quedó en el olvido. Es que el golpe ante el líder bahiense pegó feo porque después de eso vinieron dos derrotas más. Después de dos empates en las últimas fechas, Salinas dice que el grupo está fuerte: "Estamos trabajando bien, el grupo está unido y queremos dejar los 3 puntos. En lo anímico venimos muy fuerte, El domingo tenemos que ganar, por la gente y por nosotros. Necesitamos el triunfo para que por fin se despierte Peñarol", expresó.

EL PIPI MOLESTO CON EL FALLO DEL CONSEJO FEDERAL

El polémico fallo del Consejo Federal de la AFA conocido en la noche del jueves molestó a todos los clubes del Federal. Tras los incidentes en el encuentro entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico el año pasado en donde por una interna de la barra de Huracán terminó baleado el DT del conjunto pampeano, finalmente el CF decidió la quita de únicamente 3 puntos al conjunto mendocino y no 15 como estaba previsto. "Creo que a nadie le gustó el fallo. Es un problema el fallo porque si les quitaron solamente 3 puntos cuando casi murió una persona, no quiero pensar lo que puede pasar ahora. Les da libertad a los hinchas violentos que pueden hacer lo que quieran si después la sanción va a ser leve. Son cosas que no se entienden pero el fútbol es así, ahora no sabes con qué te pueden salir. Espero que tengan un poquito de piedad y tomen conciencia", manifestó molesto el futbolista bohemio.