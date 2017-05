Apto. Francisco Mattia se dedicó toda la semana a recuperarse de la tendinitis en la rodilla izquierda mediante trabajos kinesiológicos y ayer le confirmaron que estaba en condiciones de jugar.

El entrenamiento del jueves, en el que habitualmente el equipo queda definido (si es que juega un sábado), fue diferente en la jornada de ayer, porque Pipo Gorosito optó por no realizar la práctica de fútbol. La misma que llevará a cabo hoy por la mañana, y recién ahí confirmará el equipo que mañana, a las 19.30, visitará a Tigre. Mientras que sobre las 16 emprenderán el viaje, en avión, a Buenos Aires para llegar a destino 24 horas antes del encuentro que le dará continuidad a la 25ta fecha del torneo de Primera.



Que todavía no esté el equipo y que el técnico haya pateado la práctica de fútbol para hoy, tiene mucho que ver con las situaciones de Francisco Mattia y Marcos Gelabert. El marcador central ya está recuperado de la tendinitis de la rodilla izquierda, mientras que el “Pampa” está respondiendo favorablemente de la molestia en el isquiotibial de su pierna derecha y hoy se difinirá si juega. En caso de no llegar entre Pelaitay, Rusculleda o Villarruel saldría su sustituto.



Mattia hizo un trabajo intensivo en su tendón durante la semana junto al kinesiólogo y ayer quedó confirmado que no tendría problemas para jugar.



Por ende, de no mediar algún otro inconveniente o que Pipo los considere que no están en plenitud, el probable equipo sería el mismo que cayó 2-1 ante Godoy Cruz, con: Ardente; Aguilar, Mattia, Escudero,Casierra; Lugo, Gelabert, Agüero, Montagna; Dening y Molina.