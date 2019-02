Al podio. El masajista de la Agrupación ahora en su otro rol: dentro de la ruta. Ayer fue tercero.

Víctor Navarro, ciclista oriundo de La Bebida pero que está disputando la Vuelta a San Juan de Promocionales y Master con la camiseta de la Municipalidad de Calingasta, fue integrante del corte que llegó a la meta en fuga en la categoría Promo. El ciclista que fue tercero detrás de Cabral y Olmedo habló de su otro rol: el de ser masoterapeuta deportivo en la Agrupación Virgen de Fátima.



"Pedí permiso en el equipo y por suerte me entendieron. Esta semana los ciclistas se quedarán sin masajes porque pedí una semana sabática para poder hacer la Vuelta como yo quiero", contó. El masajista de los "piqueteros" que tuvo ardua tarea en la pasada Vuelta Internacional que pasó, contó que recibe consejos pero también cargadas de los ciclistas de la Agrupación: "Hay consejos de los chicos que me dicen cómo debo encarar las etapas pero también hay cargadas, porque soy de prometer muchas cosas y por ahí no me salen. Por suerte puedo hacer lo que me gusta que es el ciclismo y trabajar en lo que me gusta, es un doble placer".



Navarro está corriendo su quinta Vuelta de libres, la segunda competitiva. Recordó que el año pasado también protagonizó una fuga y fue segundo en una etapa, por eso ahora se ilusionó con que los resultados sean aún mejores: "Llego con mejor preparación, hoy esos segunditos de diferencia ayudan mucho porque no es mi especialidad la contrarreloj pero voy a dejar todo para que las cosas salgan bien como las tenemos pensadas junto a mi equipo", expresó.