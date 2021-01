La llamada del árabe Nasser Al-Khelaïfi, dueño de París Saint Germain, lo puso a Mauricio Pochettino frente al mayor desafío de su carrera: llevar a un club plagado de figuras como Neymar, Ángel Di María, Kylian Mbappé y Keylor Navas, entre otros, a la gloria de conquista la primera Liga de Campeones de Europa tras más de una década sin lograrlo.

"Estoy muy feliz y honrado de convertirme en el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain", declaró Pochettino, exjugador de PSG entre 2001 y 2003, tras firmar su contrato con el actual campeón de la Ligue 1 francesa y finalista de la última Champions League. El rosarino de 48 años, que sucederá en el puesto al alemán Thomas Tüchel, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2022, con otra temporada en opción.

El santafesino aplicará en el club francés el pragmatismo que le permitió hacer pie en su primera experiencia en Espanyol en La Liga de España y que luego sustentó en Southampton y Tottenham en Inglaterra. Al entrenador le gustan los equipos con salidas rápidas, verticalismo puro, presión alta y una defensa cerrada y compacta.

"El que no me conoce seguramente dirá que soy bielsista, porque Bielsa me ha dirigido muchos años y tengo muchos rasgos de él. Pero no creo ser un entrenador con la formación de la línea de Marcelo", se diferenció en una nota antes de asumir.

Así se destacó desde enero de 2009, cuando por una emergencia asumió en el Espanyol, equipo catalán que lo tuvo finalmente tres años y medio en el cargo, y se dio el gusto de ganarle un clásico al Barcelona.

El desafío de PSG es otra cosa. En la capital de las luces y el arte los esperará un vestuario con pesos pesados, sedientos de gloria y que en el 2020 vieron escurrir la posibilidad de anclarse en la historia grande cuando Bayern le arrebató la Champions.

Todos los números de su curriculum



Pochettino dirigió al Espanyol desde 2009 a 2013 y cosechó 53 victorias, 38 empates y 70 derrotas. Su equipo marcó 183 goles a favor y recibió 215 en contra. Luego recaló en el Southampton y fue DT en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, allí sumó 23 triunfos, 18 empates y 19 caídas. 87 tantos marcados y 73 recibidos. En el Tottenham ya dio que hablar, en total sumando sus dos temporadas 2014-2015 a 2019-2020 cosechó 160 éxitos, 60 empates y 73 perdidos. 559 anotaciones y 322 en contra. En total, en su carrera, consiguió el 53,43 por ciento de los puntos.