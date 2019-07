Campeones. Atenas Pocito vivió otro domingo de gloria en el icentenario y

coronó su Invierno como

el mejor. Se dio el gusto

en el Superclásico pocitano

tras una emocionante

final que terminó

empatada y se definió en

los penales.

Una final soñada. Esa misma serie final que hacía 35 años protagonizaron Atenas Pocito y Aberastain por un ascenso a Primera, hoy volvió a copar la escena. En un Bicentenario de fiesta, con todo lo que tiene que tener, el Torneo de Invierno encontró dueño en Atenas Pocito que recién en los penales y con todo el peso de su oficio encima, pudo doblegar la emotiva propuesta de Aberastain que luchó hasta donde pudo y se quedó sin nada. Fue empate 2 a 2 en los 90 minutos y luego, festejo Mirasol en los penales por 3-2. Así, la mitad de todo Pocito volvió a festejar, acostumbrado a dar vueltas en el Bicentenario porque en el Torneo de Verano y en la Superfinal del 2018 ya había festejado.



Fue final con todas las letras. Jugada como se tienen que jugar. Arrancó mejor Aberastain, presionó, generó y a los 12' una gran jugada que empezó Facu Pelletán para armar una pared larga con Peralta y terminó en la definición milimétrica ante Cejas. Golazo. Arriba, el Naranja. Reaccionó Atenas, fue a buscar y a los 20' llegó al empate cuando Juan Castro se elevó más que sólo en el corazón del área chica y pudo el 1-1 parcial. Era partidazo. Y claro, en este tome y traiga, el Mirasol sacó ventaja a los 33' cuando Narvaez convirtió el penal que Puebla le cometió al delantero en un cierre veloz y temerario. Así se fue ese primer tiempo. Con los dos dejando todo y con la mínima ventaja del lado de Atenas.

En Cuartas, 9 de Julio se quedó con el Invierno tras vencer 3-2 a Desamparados.

En el complemento, Aberastain fue a jugarse el resto. Otra no le quedaba. Se desprotegió algo atrás y Atenas lo esperó para la contra. Así, a los 20' el gran arquero que es Daniel Barrionuevo le sacó el gol hecho a Angel Díaz y esa vida extra que tuvo el Naranja le sirvió para ir a buscar el resto para empatarlo. Quedaban apenas 10' para el final y en un tiro libre, bajaron a Jofré en el área y Jesús Zabaleta marcó el empate de un Aberastain que jamas bajó sus brazos. Era la hora de los penales. De esa lucha contra los nervios y las presiones. Y ahí, el oficio de Atenas hizo la gran diferencia. Empezó mal David Jofré en Aberastain poniendo la pelota en el palo. Respondió perfecto Lepe para Atenas poniendo el 1-0. Ejecutó el capitán Puebla y no perdonó en Aberastain, pero Moreno tampoco erró. La serie era 2-1 arriba para Atenas. Zabaleta la colgó en el ángulo izquierdo y Barrionuevo le devolvió la ilusión al pueblo Naranja tapando el remate de Kevin Brombale. Estaban 2-2 y Ema Contreras eligió y ejecutó mal. Al cielo, lejos. Un golpe demoledor para Aberastain porque Díaz no perdonaría. Estaban 3-2 y Aberastain tenía el último penal de la serie en los pies del arquero Barrionuevo que así como fue héroe hace una semana ante Alianza, le pegó débil, anunciado y su colega Cristian Cejas terminó de sellar la conquista de Atenas reteniendo su remate.



Un final como debe ser. Una definición apasionante, con el sello de Atenas que por ahora y por lo que hizo, se adueñó de Pocito.