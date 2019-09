Compañerismo. Facundo Campazzo y un beso de victoria a Nicolás Laprovittola, luego de ganarle a Francia en semifinales. Hoy ambos tendrán que estar al máximo para poder vencer a España y gritar campeón.

El seleccionado argentino de básquetbol definirá hoy ante España el título del Mundial China 2019, lo que representa la oportunidad de cerrar un nuevo capítulo de la historia grande del deporte nacional.

La gran final entre los dos invictos se jugará desde las 9 de Argentina en Beijing. Cuatro canales transmitirán en vivo: TyC Sports, DirecTV Sports, la Televisión Pública y DeporTV.

Argentina asumirá su tercera chance de alzar la Copa del Mundo después de tomar la primera, en la edición estreno de 1950 que organizó, y de quedar en el umbral de la gloria en Indianápolis 2002 cuando perdió con Yugoslavia (84-77) con la base del equipo que dos años más tarde coronó el oro olímpico en Atenas.

Aquella Generación Dorada, que tuvo a Emanuel Ginóbili como símbolo, sentó las bases de un virtuoso ciclo para el básquetbol argentino que aún tiene vigencia pese al retiro de casi todos sus integrantes, a excepción de Luis Scola, el líder absoluto del seleccionado actual.

El equipo dirigido por el bahiense Sergio Hernández superó todos los pronósticos en China, consiguió como un mero trámite el primer objetivo de sellar la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y se instaló en la final con un rendimiento admirable.

Insoportable al momento de defender, eficaz a la hora de atacar, concentrado en cada segundo del partido y comprometido con la causa colectiva son las virtudes que mostró Argentina desde su primer partido en China 2019.

España, por su parte, es un seleccionado compuesto por jugadores de experiencia.

El pivote Marc Gasol (34 años), campeón reciente en la NBA con Toronto Raptors, en su hombre más importante en la zona de la pintura, con un tiro respetable de media distancia y sobre todo con una potencia demencial cerca de los tableros.

También destacan los perimetrales Rudy Fernández y Sergio Lull (compañeros de Campazzo y Deck en Real Madrid), Ricky Rubio, jugador de Phoenix Suns, y el alero Juancho Hernangómez (Denver Nuggets) dentro de un plantel con edad promedio de 30 años y altura de 2 metros, apenas cuatro centímetros más que el equipo argentino.



> Campazzo: "No va a haber sorpresas"

El base Facundo Campazzo supuso que el poderío ofensivo del seleccionado argentino representará "un dolor de cabeza para España" y a la vez aclaró que "no va a haber sorpresas" debido al conocimiento recíproco del rival, dado que ocho de los doce basquetbolistas argentinos se desempeñan en la Liga Endesa española.

El cordobés instó a "sacar provecho" del potencial ofensivo de su equipo sin ser "predecibles a la hora del jugar", al tiempo que remarcó la necesidad de "imponer la defensa" como lo hicieron desde el primer partido mundialista.

"Tenemos que tener la mente fría, el corazón caliente, controlar las emociones un poco, y jugar bien al basquet", resumió.

"Va a ser un partido muy táctico, por momentos trabado. El talento, la improvisación, el no tener miedo... va a ayudar mucho", apuntó el base.

Sobre el seleccionado de España, Campazzo consideró que "tiene mucha experiencia en este tipo de partidos" y caracterizó a Ricky Rubio y Marc Gasol como "líderes" y a Rudy Fernández, Sergio Llull y Víctor Claver como "asesinos que aparecen en los momentos importantes".

"Es una final para cualquiera"

SERGIO HERNÁNDEZ - DT de Argentina

"Somos dos equipos buenos, con oficio, ganadores, que se conocen muchísimo, y me parece que ya no hay duda de que el partido es para cualquiera de los dos. No hay candidatos, cualquiera de los dos puede ganar e irse feliz, y perder e irse tranquilo por haber hecho las cosas bien. España no va a querer correr con nosotros. Creo que van a querer jugar más estacionados y tendremos que seguir insistiendo con la agresividad, la velocidad y la dinámica. Argentina no renunciará al estilo con el que llegó hasta la final, eso fue intencional desde el primer día, empezamos la preparación entrenando las presiones defensivas en todo el campo y el ataque rápido y el ataque secundario como primera arma de ataque. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con equipos muy poderosos físicamente, mucho más grandes y que nosotros no podemos ir ahí a jugar cinco contra cinco todo el tiempo porque nos vemos en inferioridad de condiciones. Todos han intentado lo contrario, desde Rusia, Venezuela, Polonia, Serbia, Francia... salvo Corea, que nos jugó de igual a igual".

"Se jugará a cara de perro"

SERGIO SCARIOLO - Técnico de España

"Estamos bastante ocupados todo el día dándole vueltas un poquito y cuanto más los vemos, más sube nuestra sensación de que va a ser un partido muy, muy complicado. Argentina no llegó a la final por casualidad sino en base al despliegue de un grandísimo básquetbol, con determinación, carácter, fuerza defensiva y optimización brutal de los recursos ofensivos. Habrá que tener mucho respeto individual y colectivo por el equipo argentino y será un partido difícil y probablemente igualadísimo, se jugará a cara de perro. Son los dos mejores equipos de este campeonato del mundo y se merecen estar en la final. Argentina es un equipo con muchas armas para generar peligro en la defensa rival, pero sobre todo es uno de los mejores equipos de toda la competición, si no el mejor de los rivales a los que nos hemos enfrentado. El mérito argentino, a su juicio, es que al margen de (Facundo) Campazzo y (Luis) Scola ha sabido complementar su plantel con jugadores de la calidad de Nicolás Laprovittola o Gabriel Deck que, saliendo del banco, son cambiapartidos".