El coronavirus tiene en jaque al mundo y si bien la situación sanitaria de San Juan es muy buena, lo que ocurre en otros países afecta a la provincia de manera directa. En materia de deportes, no es la excepción. Por eso, es muy probable que las competencias internacionales que debían desarrollarse el año entrante en la provincia se suspendan o trasladen sus fechas.

La noticia fue confirmada por Jorge Chica, secretario de Deportes, en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento. "Por la situación de pandemia, los eventos deportivos pasaron a un segundo plano. Primero está la salud. Todos los eventos internacionales se van a tener que desplazar", aseguró.

El funcionario aseguró que la Vuelta a San Juan "puede o no realizarse" y que por el momento es muy pronto para realizar una evaluación sobre el tema. "Todavía no ha comenzado el calendario internacional de ciclismo. No podemos hacer futurología, lo principal es cuidar la salud de la población. Somos positivos, me imagino superando esta situación, pero sería una irresponsabilidad decir qué va a pasar. Se evaluará llegado el momento", agregó.

Lo que sí quedó descartado para el año entrante y que probablemente se lleve a cabo en 2022, es el World Skate Games. Esto se debe a que las fases clasificatorias al mundial se han suspendido en diferentes partes del mundo, por lo que ni siquiera están definidos aún los equipos que participarán. Es decir, no dan los tiempos.

Por otra parte, Chica sostuvo que hasta el momento unos 162 mil sanjuaninos han solicitado permisos para realizar deportes autorizados en la provincia.