Si alguien es palabra autorizada en Sportivo Peñarol es Carlos Biasotti, arquero, capitán, referente y bandera de un Bohemio que no comenzó como todos quieren en el Torneo Federal A, pero que con material, un recambio absoluto y la historia que tiene encima, necesita ser protagonista en un certamen que no perdona nada.

Después de cuatro fechas, de cuatro expulsiones y de tres penales en contra, Biasotti analiza este arranque de su Peñarol: "Nos está costando y somos conscientes de ello. Creo que la palabra que define es la falta de regularidad que se esperaba porque hubo un recambio total, con apenas dos o tres que quedamos del ciclo anterior. No es sencillo adaptar y consolidar tanto pero además hicimos pocos amistosos (Alianza, San Martín, Trinidad) y eso nos quitó entendimiento. Eso se adquiere con partidos, jugando pero Peñarol tampoco puede demorarse y perder puntos en esa búsqueda. Necesitamos rápido eso y todos trabajamos para conseguirlo cuanto antes".

El volante Rosendo De Souza tiene una fractura de tobillo y será baja varias semanas.

Pasaron ya cuatro capítulos y Carlos admite que el Federal A no perdona nada: "Tuvimos un buen comienzo contra Chivilcoy pero ahí mismo ya empezamos a sufrir expulsiones. Luego, en Río Negro lo teníamos cerca del empate pero aparecieron penales y eso, en esta categoría, no se perdona. Contra Círculo Deportivo tuvimos errores fuertes y nos costó tener que ir a remontar una doble desventaja con un jugador menos otras vez. Hubo reacción y se logró pero queríamos ganarlo. En La Pampa, arrancamos dormidos y nos costó un gol y pasar varios momentos complicados. Después lo remontamos, lo dimos vuelta y en el cierre nos quedamos sin nada. Eso no nos puede volver a pasar".

De cara a lo que se viene, Biasotti sabe que se vienen dos fechas claves: primero con Villa Mitre de local para luego llegar bien parado al clásico contra Desamparados del domingo 16. "Se vienen dos partidos trascendentales pero tenemos que ir paso a paso. Primero tratar de hacer las cosas bien ante Villa Mitre, volver al triunfo y recuperar confianza. Ahí si recién pensar en el clásico pero son dos partidos más que vitales para nosotros. Estamos bien desde lo anímico, unidos y sabiendo que solo con trabajo esto mejora".



Desamparados: comienza a definir el equipo

Desamparados comenzará hoy a definir el probable equipo que visitará a Olimpo en Bahía Blanca el domingo a las 16. A las 16,30 horas, el plantel que conduce Cristian Bove se entrenó ayer en un complejo de Chimbas y hoy por la tarde lo hará en el Camping de Profesionales en Santa Lucía. No habría muchas novedades con respecto al equipo que derrotó a Deportivo Madryn el último domingo. Es que Darío Ramella continúa recuperándose del desgarro al igual que Cristian Romero Giraud. En tanto que el lateral izquierdo Lucas Márquez ya obtuvo el alta médica y se entrena de forma normal junto al plantel pero el DT optaría por preservarlo unas semanas más. Resta saber si Lucas Salas se recupera de la contractura que lo sacó de los convocados ante Madryn, lo probarán para saber si llegará al choque ante su ex club. El viaje hasta Bahía está previsto para las 15 horas del viernes.