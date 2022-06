Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina, dejó en claro su alegría tras la goleada por 3-0 ante Italia para coronarse campeón de la Finalissma en Wembley. Un nuevo título y una actuación categórica que ilusiona a la Pulga a poco del Mundial de Qatar 2022.

"La verdad que siento que fue una final hermosa, por lo que vivimos acá, la gente. Lleno de argentinos. Sabíamos que era un lindo escenario para ser campeón y por suerte se nos dio nuevamente", expresó el astro de la Albiceleste. A su vez, destacó que hicieron "un partido muy completo", que cambió con el primer gol, de Lautaro Martínez (con su asistencia). "El segundo tiempo fue espectacular", agregó.

Por otra parte, el rosarino aseguró que el grupo "viene creciendo cada vez más" y que les sirvió estar diez días juntos en esta ventana de fecha FIFA. "Pudimos ir mejorando cosas que ya tenemos, agregando cosas al juego. Hoy (por ayer) fue una demostración más de que este grupo está preparado para cualquier cosa. Estamos para pelearle a cualquiera", afirmó en diálogo con ESPN.

Además, destacó la talla del rival: "Hoy (por ayer) era una linda prueba contra Italia, que juega muy bien. Una desgracia que no clasificó al Mundial, tranquilamente puede ser un partido de cuartos o semifinales del Mundial. No tengo dudas que es una gran Selección".

El rosarino dejó en claro nuevamente la unión especial de los futbolistas del conjunto nacional: "Cuando estamos juntos nos contagiamos, sacamos fuerza de donde no tenemos. Es el camino. Este grupo, todo lo que hizo, lo hizo de esta manera, jugando de esa manera todos los partidos. Hoy más que nunca. No se puede dar ventaja. Los detalles pueden definir un partido. Por suerte hoy me encontré bien. Cansado por momentos, pero nos contagiamos y nos damos fuerzas para ayudarnos dentro de la cancha", subrayó.

"Está bueno acostumbrarse a ganar. Esta Selección lleva partidos sin perder. Es un plus. Hay que seguir por este camino, seguir creciendo. Es lo que buscamos", destacó Lionel Messi sobre el invicto de 32 partidos sin perder. "Tenemos todavía que seguir intentando crecer para llegar de la mejor manera al primer partido (NdeR: del Mundial de Qatar 2022). Ahora en septiembre será la última vez que nos podemos jugar. Este es el camino, lo tenemos claro. Estamos con mucha ilusión, contentos. Le vamos a seguir metiendo con todo sabiendo que lo más importante para el grupo está a fin de año", sentenció.

Una pilcha especial para celebrar

Estaba preparada por si la Albiceleste daba la vuelta olímpica en Londres. Es que el título de la Finalissima contra Italia en la catedral del fútbol inglés se festejó de lindo y con una pilcha especial. Apenas los jugadores de la Selección que estaban en el banco de suplentes escucharon el pitazo final salieron disparados para ir a celebrar un nuevo título. Y desde la utilería tenían listas las camisetas.

Aunque ante la Azzurra jugó con la clásica celeste y blanca, con la que venían de ganar la Copa América en el Maracaná en 2021, parte de los festejos fue con la alternativa. Es que la remera suplente fue tuneada para la ocasión: le estamparon el trofeo en el dorso y le pusieron un parche gigante de "Campeones Finalissima 2022".

Y tal cual sucedió en el Maracaná de Río de Janeiro, uno de los más buscados en la fiesta de la Selección fue Lionel Messi. El plantel entero fue a celebrar con Leo, a quien terminaron tirando al aire y que se mostró muy feliz. Para la premiación algunos se sacaron la camiseta especial, mientras que otros la revolearon de lo lindo en Wembley.

Molesto

Messi se refirió a un detalle que no le gustó nada en la Finalissima y fue el cambio de balón. "Le decía a los pibes que ayer (por el martes), cuando entrenamos en Wembley, me cambiaron la pelota. Era un poco más pesada, diferente. La otra era mejor, le había agarrado la mano", tiró.